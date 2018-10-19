Октоберфест-2018: пофестивалили от души

Побывать на Октоберфесте равно пофестивалить от души. Вкуснейшее пиво, веселые песни, колоритные наряды, толпы туристов со всех уголков мира – таков празничный дух фестиваля.
В этом году Октоберфест прошел в Мюнхене в 185-й раз. Самый знаменитый и масштабный пивной фестиваль в мире начался с немецкой точностью 22 сентября в 13:00 и закончился 7 октября в 23:30. 17 дней солнечной погоды плюс море развлечений. 17 дней дегустации вкуснейших сортов пива и знаменитых мюнхенских закусок – ароматных брецелей, сочного мяса, запеченного на вертеле, и цыплят-гриль. И все это при участии около 6,3 млн посетителей со всего мира, выпивших во время фестиваля 7,5 млн литров пива!
Притягательная сила Октоберфеста заключается в удачном сочетании старинных традиций и современных возможностей.
Баварцы называют это грандиозное празднование Визе (Wiesn), что в переводе с местного диалекта означает «луг». За этим скрываятся своя история.
12 октября 1810 года кронпринц Людвиг Баварский, ставший впоследствии королем Людвигом I, женился на принцессе Терезе Саксонско-Хильбургхаузской. Это волнующее событие было решено отметить скачками. Их организовали на загородном лугу в окрестностях Мюнхена, приготовив для горожан угощение с едой и напитками.
Жители Баварии и Германии составляют примерно 70% от общего числа посетителей Октоберфеста, остальные 30% – туристы со всего света
Свадебное сочетание хлеба и зрелищ было настолько удачным, что мюнхенцы назвали луг в честь принцессы Терезы (Theresienwiese) и настояли на ежегодном продолжении банкета. С их легкой руки празднование свадебной годовщины королевской четы еще несколько раз прошло в привычном формате, а затем переросло в веселый пивной фестиваль.
Знаете ли вы, что в 1896 году на Визе работал 17-летний Альберт Эйнштейн? Будущий создатель теории относительности занимался световым оформлением Октоберфеста, вкручивая лампочки, поставляемые фирмой его отца. И, наверняка, Энштейн-младший надел по случаю фестиваля знаменитый баварский костюм.
Участники и гости фестиваля с удовольствием и нескрываемой гордостью надевают на Октоберфест традиционные баварские наряды. Большинство женщин щеголяет в дирндли (юбка-колокол с передником + кружевная блузка, непременно открывающая декольте), а мужчины важно расхаживают в коротких кожаных штанах ледерхозе, моду на который ввел сам король ЛюдвигI.
В этом году фестивалившие модники и модницы сочетали старинные наряды с кроссовками – отличное решение для пеших прогулок и особого костюмированного шествия, маршрут которого проходит от здания баварского парламента до луга имени Святой Терезы. Традиционно оно проходит в первый день фестиваля, накануне его официального открытия. В этом году шествие началось 22 сентября в 11 часов утра.
Около тысячи германских пивоваров и владельцев разукрашенных пивных палаток устремились в этом году к месту празднования, чтобы услышать волшебное «O' Zapft is!» – громкое восклицание «Откупорено!», сигналящее об открытии фестиваля. Его произнес действующий обер-бургомистр Мюнхена, который, согласно старинной традиции, собственноручно откупорил первую бочку пива с помощью деревянного молотка в павильоне «Шоттенхамель» (Schottenhamel).
А первую кружку знаменитого мэрцена, крепкого шестиградусного пива, сваренного в марте, по традиции продегустировал президент Баварии.
Дегустировать пиво на Октоберфесте в этом году можно в любом из 14 больших павильонов и в 21 небольшой палатке, а вот брать на вынос – нет.
Официанты во время праздника разносят за раз по 10-12 литровых кружек пива. Одна такая пустая кружка весит примерно 1,3 кг, а с пивом и того больше, так что официант должен быть весьма выносливым, перенося за раз около 27,6 кг. К слову, в этом сезоне литровая кружка фестивального пива стоила от 10,7 до 11,5 евро.
В 2018 году сотрудники службы безопасности собрали 101 000 кружек, которые посетителей пытались вынести за пределы точек дегустации в качестве сувениров.
Понятно, что многочисленные туристы приезжают на фестиваль не только за тем, чтобы славно повеселиться, дегустируя море баварских вариаций на тему пива в сочетании с ароматными брецелями, курами-гриль и мюнхенскими сосисками. На самом деле Октоберфест – прекрасное место для раскованного и непринужденного общения на тему того, какой же сорт пива вкуснее.
Украинское пиво вполне конкурентоспособно
Вот, к примеру, наши туристы, целенаправленно прихватившие с собой в дорогу несколько самых популярных сортов украинского пива, стойко довезли их до Мюнхена и решили угостить немецких пивоманов прямо во время фестиваля. Для чистоты эксперимента угощение подавали в традиционных баварских кружках для пива. И да, германские поклонники хмельного напитка сказали свое веское «Зеер гут!» после этой импровизированной и веселой дегустации четырех украинских сортов.
Удивительно? Ничуть! Согласно информации «Укрпива», в 2017 году украинские пивовары увеличили экспорт пива на 49,4%. Такой очевидный рост спроса на украинское пиво говорит о том, что оно вполне конкурентоспособно благодаря своему высокому качеству, разнообразию сортов и стилей пивоварения. И в 2018 году эта положительная тенденция продолжает нарастать: за 7 месяцев текущего года произведено 111,4 млн дал пива. Это на 2,9% больше, чем за тот же период 2017 года. А производство солода в стране возросло за это время на 6,6% и составило 204 945 т. В настоящее время украинский солод пользуется повышенным спросом за рубежом. Так что с большой вероятность можно предположить, что в знаменитом октоберфестовском пиве вполне может присутствовать этот качественный украинский ингредиент!
Фестивальная культура Октоберфеста настолько высока, что сюда можно спокойно приезжать всей семьей. В этом году, к примеру, для 1200 детишек, приглашенных мэрией Мюнхена, был организован специальный тур по фестивалю.
Также устроители организовали первый семейный день, когда цены на всех 115 праздничных аттракционах в течение всего дня были снижены.
Пожилые участники Октоберфеста тоже не остались без внимания – во всех больших павильонах на территории Октоберфеста в этом году был дан специальный праздничный обед для людей преклонного возраста.
Море пива и веселья – это приключение, частичкой которого хочется поделиться с родными и друзьями. Кто-то покупает сувениры (самыми популярными в этом сезоне были магнитики на холодильник), а кто-то отправляет октоберфестовские открытки. Сотрудники почтового отделения Октоберфеста подсчитали, что в среднем за день в этом году отправляли по 500 открыток – около 8 500 за время фестиваля!
В числе фестивальных приключений этого года 2 685 потерянных вещей, среди которых: 840 паспортов, 460 кошельков, 350 предметов одежды, 350 телефонов, 300 ключей, 140 пар очков, 130 ювелирных изделий, 90 сумок и рюкзаков, 20 зонтиков и 5 видеокамер. Но самой замечательной находкой стали обручальные кольца одной семейной пары!
Что ж, оно того стоило, ведь Октоберфест – настоящее веселое приключение, которое продолжается из года в год!