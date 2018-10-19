Октоберфест-2018: пофестивалили от души

Притягательная сила Октоберфеста заключается в удачном сочетании старинных традиций и современных возможностей.

Баварцы называют это грандиозное празднование Визе (Wiesn), что в переводе с местного диалекта означает «луг». За этим скрываятся своя история.

12 октября 1810 года кронпринц Людвиг Баварский, ставший впоследствии королем Людвигом I, женился на принцессе Терезе Саксонско-Хильбургхаузской. Это волнующее событие было решено отметить скачками. Их организовали на загородном лугу в окрестностях Мюнхена, приготовив для горожан угощение с едой и напитками.

Жители Баварии и Германии составляют примерно 70% от общего числа посетителей Октоберфеста, остальные 30% – туристы со всего света

Свадебное сочетание хлеба и зрелищ было настолько удачным, что мюнхенцы назвали луг в честь принцессы Терезы (Theresienwiese) и настояли на ежегодном продолжении банкета. С их легкой руки празднование свадебной годовщины королевской четы еще несколько раз прошло в привычном формате, а затем переросло в веселый пивной фестиваль.

Знаете ли вы, что в 1896 году на Визе работал 17-летний Альберт Эйнштейн? Будущий создатель теории относительности занимался световым оформлением Октоберфеста, вкручивая лампочки, поставляемые фирмой его отца. И, наверняка, Энштейн-младший надел по случаю фестиваля знаменитый баварский костюм.