Личный опыт: Путешествие в Украину 25 лет спустя

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Конечно, мы все любим Украину и гордимся своей страной. Но всегда интересен взгляд со стороны: бытует мнение, что у иностранцев наша страна часто ассоциируется с низкими ценами и красивыми девушками. Но что кроме этого?



Сеть отелей Premier и Новое Время проводят социальный проект Личный опыт. Мы объявили международный конкурс и пригласили иностранца, который будет путешествовать по Украине и поделится своими туристическими впечатлениями.

Идея проекта - показать Украину с ее туристическими реалиями и возможностями глазами иностранного гостя, который открывает для себя страну.

Наш герой Ричард Бентон - американец из Миннесоты, который в 1993-м впервые попал в Украину и выучил украинский за год обучения по обмену в Киеве. С тех пор он однажды был во Львове, преподавая древнееврейский язык в 2006 и вот теперь, уже в 2019-м.

Ричард прислал видео, в котором озвучил три причины, по которым он хочет попасть в Украину – попрактиковать украинский, освежить приятные воспоминания, и оценить прогресс, о котором он наслышан, потому что в то время, когда он здесь жил, он даже не знал ни одного человека, у которого был бы личный автомобиль.

Свое путешествие Ричард начал с Киева и был очень удивлен тем, как изменилась инфраструктура, открылись рестораны, появились гостиницы с высоким сервисом.

Борисполь 25 лет спустя

Фото: Ричард Бентон

-В мой первый приезд 25 лет спустя из Борисполя я ехал на автобусе. Перед тем, как отправиться, водитель ждал, пока автобус заполнится, это могло занять сколько угодно времени. Сейчас из аэропорта в город я быстро добрался на новой электричке.

Об отеле

-В отеле (Premier Palace Hotel) меня встретили хорошо и быстро поселили. Я помню этот отель еще во время моего первого приезда, уже тогда он выделялся и был символом центра Киева.

Об английском в Киеве

На улицах люди стали улыбчивые и приветливые. Я сегодня проводил эксперимент и задавал прохожим вопросы на английском. Приятно удивило то, что даже те, кто не говорит на английском, все равно пытались мне помочь.

Путешествие превратилось в увлекательное приключение: приходилось разыгрывать пантомимы, изображая поезд, чтобы добраться до вокзала, писать цифры, чтобы договариваться о ценах. В общем, проявлять чудеса изобретательности. Но это не испортило впечатлений от поездки и страны в целом.

Будет справедливым сказать, что сейчас украинцы живут намного лучше, чем прежде.

Бессарабский рынок

Фото: НВ: Наталия Кравчук

Когда я пришел в культовое место – Бессарабский рынок – услышав мой английский, продавщицы, смущенно улыбались, но настойчиво давали все попробовать – в основном это были такие продукты, которых у нас (в Миннеаполисе) не найдешь, – соленые огурчики, сало, хрен. А когда я понял, что не предусмотрел наличные деньги, достали терминал, намекая, что я могу рассчитаться кредиткой. На рынке вам больше не продадут несвежие продукты, наговорят комплиментов от всего сердца и без иронии.



О Киеве

В 1993 году Андреевская церковь была на ремонте. Я видел, что сейчас ее тоже ремонтируют. Но я надеюсь, что этот не тот же самый, а уже другой ремонт.

Киев – очень чистый город. Я был впечатлен тем, что горожане хорошо заботятся о своем доме, не бросая мусор на улицу и прилагая усилия для поддержания чистоты зданий.

На улицах только новые иностранные машины. Как такое может быть? – удивляется наш герой.

Об украинцах

Мы, американцы, дружелюбны, но очень осторожны. С удовольствием улыбаемся незнакомцам, но с трудом приобретаем друзей и мало кого допускаем в свою личную жизнь. С украинцами наоборот, при первом разговоре они кажутся хмурыми и суровыми, но, если уж перед тобой открывают дверь, вместе с ней открывают сердце.

Советы от Ричарда



1. Не бойтесь заговаривать с людьми.

Украинцы любят иностранцев, и даже, если плохо говорят по-английски — то все равно вам помогут. Был случай, когда я пришел в бар и не знал, какое точно пиво хочу. Официант начал предлагать мне образцы, пока я не нашел тот, который мне понравился. В результате, получился прекрасный вечер с массой интересных знакомств.

2. Выучите несколько украинских слов.

Многие здесь говорят на русском, в качестве первого языка, но, если вы начнете разговаривать на украинском, даже несмотря на ваши ошибки, ваши усилия будут в любом случае оценены.

3. Не бойтесь пробовать местную еду, даже если она вам кажется странной.

Например, сало. Попросите продавцов отрезать крошечный кусочек, и будьте уверены — они не откажут.

Украинцы рассказывают очень много о своей стране, а путешествия — лучший способ узнавать новое.

*Сеть Premier – национальный гостиничный оператор с 15 летним опытом. Сегодня сеть состоит из 19 отелей в 14 туристических направлениях Украины. Вектор развития компании, как амбассадора украинского туризма, сосредоточен на управлении гостиничными объектами, отельном консалтинге, капитальном строительстве, франчайзинге и повышении квалификации кадров в сфере гостеприимства. В 2019 году сеть расширится за счет открытия апарт отеля в Буковели Premier Hotel Bukovel и полностью реконструированного отеля Юность Premier Hotel Odesa в Одессе. Все отели сети объединены единым стандартом качества предоставляемых услуг и сервисов. www.Phnr.com

*Партнёр проекта авиакомпания Turkish Airlines была основана в 1933 году и уже более 25 лет выполняет рейсы в Украину. Рейсы выполняются в 6 городов Украины: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Херсон. Общее количество рейсов более чем 70 в неделю. Рейсы в Киев Turkish Airlines выполняет на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, каждое кресло которого как в бизнес, так и эконом классе оснащено персональной системой развлечений, содержащий многочисленное количество музыки, фильмов, игр для детей. Пассажиры могут воспользоваться услугами Wi-Fi и Live TV.