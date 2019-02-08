Личный опыт: “В Киеве нельзя выпить плохой кофе — везде делают очень вкусный” — иностранец о визите в Киев

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Украинцы искренне гордятся своей страной, с удовольствием и в красках рассказывают о ней, когда бывают за границей. Но что видят и что чувствуют иностранцы, когда сами приезжают в нашу страну? Нам всегда интересно посмотреть со стороны, ведь Украина никого не оставляет равнодушным!

Украинская сеть отелей Premier и Новое Время проводят социальный проект Личный опыт. Идея проекта — показать Украину с ее туристическими реалиями и возможностями глазами гостя, который открывает для себя страну.

Мы объявили международный конкурс и пригласили иностранца, который, путешествуя по Украине, поделится своими туристическими впечатлениями.

Героем проекта стал американец Ричард Бентон, который уже был в Украине 25 лет назад.

О его впечатлениях — читайте во второй части спецпроекта Личный опыт.



О киевском метро

— Киевское метро обладает массой достоинств: во-первых, для иностранца это дешево [8 гривен = $0.30], во-вторых — легко купить билеты и расплатиться картой через специальные терминалы.

В этой поездке я воспользовался метро, чтобы встретиться с коллегой на станции Святошин. Эта станция находится далеко от туристических маршрутов, но я остался впечатлен. Отличный ремонт. Метро в Нью-Йорке выглядит менее комфортно и хуже освещено.

Фото: НВ: Наталия Кравчук

Облик города

— Очень много наружной рекламы, но замечаешь ее не сразу. В этом плане Киев напомнил европейские города. Но было бы хорошо, чтобы рекламные вывески больше соответствовали архитектурному стилю.

Обожаю ходить пешком, и сегодня много гулял по городу. Я был в Михайловском соборе, проходил мимо Национальной Оперы. Дома [в США] я себе такого позволить не могу, у нас очень большие расстояния и никто не ходит пешком, поэтому в путешествиях стараюсь наслаждаться прогулками.

А еще я очень люблю общественный транспорт — сел и поехал куда-нибудь. В 90-х маршруток не было, только автобусы и трамваи. Раньше мне нравился маршрут, который шел по Крещатику, сейчас его отменили.

Признаться, указателей с перечнем туристических мест в центре я не заметил. И очень удивился, когда вы мне об этом сказали. Но я думаю, что это не проблема. Сейчас, когда все пользуются Google-картами или другими приложениями, найти нужный маршрут не составит труда.

Premier Palace Hotel Kyiv

О еде



— Мне вообще нравится местная кухня. Я специально выбираю блюда, которые есть только в Украине. Завтракал я в отеле [Premier Palace Hotel]. Там был целый стол с украинскими блюдами на выбор, это здесь называется Fresh Organic Traditional. Вообще, я много слышал о гастротуризме в Украине и знаю, что борщ любят во всем мире.

Я поразился разнообразию киевских ресторанов. На любой вкус. Много заведений вегетарианских, есть рестораны healthy food.

А еще я заметил — все стремятся тебя накормить. Это какая-то национальная черта, да? Словно ты всегда голодный. И если отказываешься от предложенного — люди обижаются. Но в принципе, такая забота очень приятна.

Кроме этого, нигде нельзя выпить плохой кофе — везде делают очень хороший, особенно понравился в необычном кафе под желтым фонарем на Шота Руставели.

Фото: НВ: Наталия Кравчук

О способах связи

— Купить местную сим-карту — несложная задача. Я узнал в туристическом центре на Крещатике, где ближайший магазин и уже через 10 минут мои дочки смотрели видео онлайн и угадывали, в каком городе я нахожусь. Это я оставил для них секретом, когда уезжал. Сначала подумали, что в Берлине, но потом угадали.

Есть и другой плюс — сим-карты местных операторов, которые предоставляют связь и интернет, для иностранца очень недорогие.

О поездках на такси

— Во время моего первого визита в Украину, я вообще не ездил на такси, потому что нужно было торговаться с таксистами, а я этого не люблю. Но сейчас цены на поездки очень доступные и торговаться ни с кем не нужно, видишь тариф перед тем как заказать машину и сам решаешь, подходит тебе или нет.

Есть удобные международные сервисы такси, работающие во всех странах. Поэтому я с удовольствием воспользовался этим способом передвижения. Приятным бонусом стала беседа с таксистом, мы вместе вспоминали Киев 25 лет назад.

Фото: Turkish Airlines

О маршрутах

Конечно, я сам занимался планированием своего путешествия. Но послушать советы со стороны, особенно от местных, — это всегда ценный опыт. Именно поэтому я обратился к консьержу в отеле [Premier Palace Hotel]. У нас с ним была очень интересная беседа, он рассказал, куда следует обязательно попасть в Киеве, имея всего два дня в распоряжении. Именно он посоветовал дегустацию украинской кухни, назвав рестораны, куда следует обязательно сходить, например, ресторан новой украинской кухни “Канапа”. А еще, посоветовал маршрут, который охватит большую часть мест. Начинать свой путь нужно от парка Шевченко, по Владимирской улице дойти до Андреевской церкви, увидеть Золотые ворота, Национальную Оперу, улицу Богдана Хмельницкого. Потом повернуть к Михайловскому монастырю. Маршрут занимает 90 минут и благодаря ему можно увидеть основной архитектурный ансамбль центра города.

Следующий пункт путешествия Ричарда — Львов. Встретимся там. Не переключайтесь.

*Сеть Premier – национальный гостиничный оператор с 15-летним опытом. Сегодня сеть состоит из 19 отелей в 14 туристических направлениях Украины. Вектор развития компании, как амбассадора украинского туризма, сосредоточен на управлении гостиничными объектами, отельном консалтинге, капитальном строительстве, франчайзинге и повышении квалификации кадров в сфере гостеприимства. В 2019 году сеть расширится за счет открытия апарт-отеля в Буковели Premier Resort Hotel Bukovel и полностью реконструированного отеля Юность Premier Resort Hotel Odesa в Одессе. Все отели сети объединены единым стандартом качества предоставляемых услуг и сервисов. www.Phnr.com

*Партнер проекта авиакомпания Turkish Airlines является рекордсменом среди авиакомпаний по количеству стран, в которые выполняются полеты — рейсы осуществляются в 124 страны. Количество направлений на сегодняшний день составляет 306. Флот авиакомпании состоит из 332 воздушных судов и является одним из самых молодых в Европе. Авиакомпания была неоднократно отмечена наградами за качество обслуживания в бизнес- и эконом-классах, а бизнес- зал Turkish Airlines в стамбульском аэропорту им. Ататюрка Istanbul CIP Lounge неоднократно получал награды как лучший бизнес-зал мира.

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