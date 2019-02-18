Личный опыт: Духовная столица — приключения американца Ричарда Бентона во Львове

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Украинская сеть отелей Premier и Новое Время проводят социальный проект Личный опыт. Идея проекта — показать Украину, с ее туристическими реалиями и возможностями, глазами гостя, который открывает для себя страну.

Мы объявили международный конкурс и пригласили иностранца, который, путешествуя по Украине, поделится своими туристическими впечатлениями. Героем проекта стал американец Ричард Бентон.

Впервые во Львове Ричард, доктор наук из Миннеаполиса, оказался в 2006 году. В течение месяца преподавал древнееврейский язык в Украинском Католическом Университете (УКУ). Через тринадцать лет Ричард снова приехал во Львов, чтобы увидеть, как изменился город за это время.

Дорога во Львов

Впервые я приехал в Украину в 90-х годах как иностранный студент. Поэтому когда в 2006 году мой друг, профессор Украинского католического фонда в Висконсине, предложил преподавать во Львове, я сразу же согласился. Приехал с женой и двумя дочерьми. Я еще тогда заметил, что Львов очень семейный город, в Киеве жить с семьей мне наверное было бы труднее.

Фото: Виталий Грабар

Мое путешествие во Львов началось с поезда. Это первый индикатор изменений. Когда я впервые попал в Украину в 90‑х, были купе и плацкарт. Мне кажется, что плацкарт мог существовать только в Союзе, я больше нигде такого не видел. Выглядел он устрашающе, ведь ты не знал, украдут или нет твои вещи, пока ты будешь спать. А вот современные украинские Интерсити — это комфорт, экономия времени и денег. Помню когда‑то в дорогу люди брали еду. Теперь если ты проголодался, можешь приобрести что‑нибудь вкусное в поезде. Я купил салат. Сначала думал, что это будет винегрет, потому что салатов в январе в поездах раньше не было, тем более с зеленью.

Облик города

Львовский вокзал с 2006 года почти не изменился. Такой же удобный, только машин очень много и рекламных баннеров.

Тринадцать лет назад везде, где ни глянь, были металлические киоски и лотки с мороженым. Сейчас на месте киосков стоят магазины, а там, где продавали мороженое, теперь кофе, он во Львове везде.

Также появилось очень много общественных пространств. Возле УКУ построили центр, где студенты могут учиться и отдыхать. В 1993‑м у нас не было такого, не было даже заведений, чтобы выпить кофе и долго разговаривать. Поэтому мы ходили в гости. Наши дискотеки — это громко работающий магнитофон в комнате общежития.

Изменения в инфраструктуре заметны по транспорту. Львовские трамваи я помнил старыми, с металлическими креслами. Теперь, например, восьмой трамвай выглядит современно: мягкие сиденья, музыка, пассажиры могут покупать билеты с телефона.

Места памяти

Свой маршрут во Львове я составлял сам и советовался с работниками отеля Premier Hotel Dnister. Мне рассказали о новом центре УКУ, также я хотел увидеть Армянскую церковь, прогуляться по центру города, а еще пойти в Стрыйский парк. Когда я путешествую, мне важно увидеть не только туристические места, но и те, которые имеют особое значение именно для меня.

Когда-то во Львове мы жили рядом с Стрыйским парком, представьте как приятно видеть, что на том месте, где тринадцать лет назад фотографировались мои дети, сейчас делают такие же фото другие малыши. Ничего не изменилось.

Еще я очень хотел увидеть людей с которыми работал или которым преподавал в УКУ в 2006-том. Ми написали пост в соцсетях и нашли моих бывших студентов.

Фото: Виталий Грабар

Во Львове достопримечательностей не меньше, чем в европейских городах. Здесь есть на что посмотреть, а цены значительно ниже. За 500 гривен можно вдвоем посидеть в хорошем заведении. В Европе или в Америке это сделать практически невозможно.

В целом город очень комфортный для туристов и климат мне нравится. Возможно это потому что я из Миннесоты - одного из самых холодных штатов в Америке. Украинцы же любят тепло. Когда я ехал в Украину впервые, в купе было очень жарко. Лето - окно закрыто на замок. Мне пришлось в полночь стоять между вагонами в одних брюках, чтобы хоть немного подышать прохладным воздухом.

Фото: Bogdan Logvinenko

Пиво вместо кофе

Если же говорить о выборе ресторанов и еды во Львове, то он огромен. Есть все даже для самого прихотливого гурмана. Для меня же любая еда вкусная в хорошей компании. Во Львове я эту компанию нашел. Долго говорил в кафе с незнакомцем о политике, Библии, культуре. Вернувшись в гостиницу, познакомился с итальянцами. Они хвалили львовские рестораны. Когда американец говорит, что еда вкусная, — это одно, но когда такое говорят итальянцы, — это совсем другое дело.

Кстати, именно с террасы отеля [Premier Hotel Dnister] я увидел лучший вид на город с высоты птичьего полета.

Одна ситуация меня насмешила. Я слышал, что во Львове расположено самое большое количество кофеен на душу населения. Гуляя по центру, я решил спросить у прохожих, где здесь вкусный кофе. Какой‑то парень ответил: “Я не знаю, где кофе, но очень хорошо знаю, где пиво” и предложил отправиться туда вместе. Я пошутил, что только час дня и еще рано для пива.

Эксперимент с языком

Я решил провести эксперимент - сначала говорил с людьми на украинском. Спросил какое пиво официант может посоветовать. Он ответил, что все хорошое. Я пытался расспросить подробнее о некоторых сортах, но не увидел с его стороны энтузиазма, поэтому взял первое из списка. В другом заведении я уже говорил на английском. Официант тоже перешел на английский, которым хорошо владел, отвел меня в бар, налил несколько маленьких бокалов и говорит: "попробуйте, нравится? Если нет, то вот вам другое". То есть отношение было разным.

Интересно, что когда я говорил на украинском, люди думали будто я из Канады.

Духовная столица

Львов очень открытый город. Например, гуляя по центру мы случайно познакомились с мэром города Андреем Садовым. Он проходил мимо. Я подошел, познакомился, мы мило пообщались. Он сказал, что рад приветствовать нас во Львове. Такое редко встретишь.

В тоже время Киев более многонациональный, также в столице искусство больше идет в массы. Например, Крещатик - это большой советский бульвар, сам по себе не очень интересный, но люди своим творчеством делают его интересным. Львов же старинный город, здесь и не нужно ничего добавлять. Кстати, я заметил, что при союзе очень любили бульвары. В Харькове говорят: "наша площадь крупнейшая в Европе". Но нигде в Европе я не слышал, чтобы кто-то говорил: "наша площадь вторая по масштабу после харьковской".

Говорят, Львов — культурная столица, для меня — это духовная столица. Здесь есть УКУ, храмы, монастыри. Во время литургии церкви заполнены людьми.

Я был в Афинах во время кризиса — настроение там подавленное. Затем мы поехали в Салоники — люди открыты, все легко. Я спросил у таксиста: “Почему эти города настолько разные?” — и он ответил: “Просто мы тут рядом у святой горы Афон, для нас главное вера в Бога”. Я вижу это и во Львове.

Украина навсегда изменила меня

Жизнь в Украине полностью изменили меня изнутри. Вернувшись в Америку у меня была сильная депрессия, ведь там люди не умеют так просто идти на контакт с незнакомцами, быть настолько гостеприимными. Здесь же, особенно в 90-х, ты мог познакомиться с кем-то на улице и сразу же идти к этому человеку в гости. Тогда у всех было одно и тоже, никто практически не выделялся.

Когда я впервые ехал в Украину, то не знал ни Киева, ни языка, поэтому на вокзале меня должны были встретить. Но не встретили. К счастью, в поезде я познакомился с учительницей английского языка, она увидела что я растерян и пригласила к себе домой, предложила остаться на сколько нужно. Мы позвонили парню, который должен был меня встретить. Женщина взяла трубку и долго на него кричала. И уже через несколько часов он приехал за мной. Не знаю что бы я делал, если бы не ее доброта. В Америке каждый сам по себе, а украинцы, очень открытыми друг к другу.

Фото: Виталий Грабар

Premier Hotel Dnister

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