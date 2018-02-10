Кто сказал, что кошки не летают?

Что будет, если взять крутой Jaguar F-Pace, уменьшить его в размерах и нарисовать силуэты кошечек внизу ветрового стекла? Получится отличный премиальный SUV компактных размеров, как раз из тех, что сейчас в моде. Причем, с прицелом на женскую аудиторию. А вот получилось ли у Jaguar сделать E-Pace, лишенным недостатков? Алексей Бондарев

Jaguar E-Pace

Что это?

Jaguar E-Pace — компактный премиальный кроссовер. Длина кузова — 4411 мм, ширина — 1984 мм, колесная база — 2681 мм, клиренс — 204 мм, объем багажника — 577 л. Снаряженная масса авто — 1843 кг. На выбор доступны три двигателя — два дизельных (150 и 180 л.с.) и бензиновый турбомотор (249 л.с.), все они работают в связке с 8-ступенчатным «автоматом». Цены на Jaguar E-Pace стартуют от 1,3 млн грн за самую простую комплектацию и от 1,8 млн грн за топовую.

Jaguar E-Pace

Как едет?

Первое впечатление — E-Pace откровенно жестковат. Девочки не любят, когда их трясут. По крайней мере, без лишней надобности. Поэтому им ездить на E-Pace по плохим дорогам противопоказано. А это автоматически делает машину малопригодной для большей части украинских дорог. Минимальные крены в повороте и собранность на траектории — это, конечно, хорошо. Но после пересечения трамвайных путей на киевском Подоле начинаешь истерично искать в телефоне номер своего стоматолога, чтобы сообщить о выпавших пломбах. И энтузиазма становится меньше. Конечно, я склонен винить во всем 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной (245/45), которые были установлены на тестовом автомобиле. Табличка в проеме водительской двери сообщает, что на E-Pace можно ставить диски от 17-го до 21-го размера. Ну вот по моему опыту на 18-дюймовых дисках с резиной 235/65 наш E-Pace был бы намного более щадящим к своим пассажирам. Другой вопрос, насколько автомобиль потерял бы в управляемости. И в пафосности. Все таки большие диски — неотъемлемый элемент имиджевого автомобиля. Об этом знает каждый, кто пробовал поставить 14-дюймовые легкосплавные диски на «девятку». Но не будем о грустном. Рулится E-Pace вполне уверенно и предсказуемо, хотя обратная связь между колесами и рулем порой избыточно информативна. Особенно это ощущается на больших скоростях (выше 100 км/ч), когда малейшая неровность на поверхности отдает в руки. Тот же F-Pace мне в этом отношении понравился гораздо больше. С другой стороны, в поворотах и при резких перестроениях E-Pace ведет себя более собранно. Сказывается более короткая, пардон, корма с минимальным свесом. Отличие в управляемости здесь примерно такое же как между Porsche Cayenne и Porsche Macan. Первый вроде как внушительнее, но второй лучше справляется с маневрами. Даже в Eco-режиме автомобиль весьма бодро отзывается на педаль газа. Назначение режима Comfort я так до конца и не понял, отличия от Eco несущественны. А в динамичном режиме педаль газа становится весьма чувствительной, обороты дольше «зависают» под сброс газа, да и автомат неохотно переключается вверх, если сильно газуешь. 180-сильный дизель не делает E-Pace гоночным болидом (9,3 сек до «сотни»), но запас тяги есть всегда. Шумноватый дизель и чуткий руль позволяют E-Pace казаться быстрее, чем он есть на самом деле. Ну и конечно, в динамичном режиме приборная панель становится кроваво красной. Чтобы водитель точно осознавал, что мирная езда в таком режиме неуместна. В отличие от F-Pace здесь есть лишь один «внедорожный» режим, которого, впрочем, будет достаточно большинству владельцев. В конце концов, вряд ли кто-то покупает Jaguar, чтобы исследовать неизвестные Карпаты или туристические «жемчужины» Тернопольщины.

Jaguar E-Pace

Как выглядит?

Снаружи Jaguar E-Pace является уменьшенной копией F-Pace, который многие (в том числе и я) называли в свое время самым красивым SUV на планете Земля. На мой взгляд, это уменьшение не сработало на 100%. Как и в случае с Porsche Macan, который мне нравится намного меньше, чем Cayenne, маленький «ягуар» не кажется мне таким же впечатлящим как F-Pace. Причем, мне даже сложно сформулировать, в чем дело. Пропорции вроде почти те же, разве что задний свес короче. Бугрящийся капот и массивная радиаторная решетка — на месте. Возможно, все дело в деталях (менее «прищуренные» передние фары, больше округлостей и т. д.), но Jaguar E-Pace не выглядит так же эксклюзивно, как его старший брат. Например, гораздо больше шансов, что издалека его будет сложнее отличить от других современных кроссоверов, в том числе и не таких дорогих.

Jaguar E-Pace

Что внутри?

Салон Jaguar E-Pace больше похож на кабину истребителя, здесь есть прямое сходство с другими моделями концерна. Но в отличие от F-Pace, здесь интерьер поскромнее. В нашей тестовой версии была традиционная панель приборов вместо гигантского экрана, как в F-Pace. Да и центральная консоль выглядит попроще, даже несмотря на такой же огромный (диагональ 12 дюймов) экран мультимедийной системы. В F-Pace россыпь кнопок в сочетании с шайбой управления АКПП выглядит более дорого и стильно. В E-Pace — традиционный рычаг для взаимодействия с АКПП, рядом с ним небольшой переключатель режимов (Эко, Комфорт и т. д.). Сзади места откровенно немного. Сам за собой я поместился с трудом. Но пожертвовав простором во втором ряду, инженеры все же спасли багажник. Он здесь практически такой же как в более крупном F-Pace (более 500 л).

Jaguar E-Pace

Что по деньгам?

Купить E-Pace можно за 1,1 млн грн — это будет самая простая версия со 150-сильным дизелем. Дальше есть несколько версий модели с разными уровнями оснащения. У нас была версия R-Dynamic, которая стартует от 1,5 млн грн. Стоимость топовых версий достигает 1,8 млн грн, а эксклюзивная First Edition, которая будет доступна только в первый год продаж модели, обойдется в 2,1 млн. В целом разброс цен можно прокомментировать так. В самых дешевых версиях Jaguar E-Pace выглядит довольно привлекательно, а в топовых ему придется выдерживать конкуренцию с традиционными лидерами премиум-сегмента — «немцами». А это непросто — на их стороне богатое оснащение и имиджевый фактор. Да и о драйверских ощущениях можно долго спорить. Jaguar все же пока остается для Украины экзотикой. Многих останавливают потенциальные проблемы при продаже подержанного Jaguar через несколько лет, когда захочется обновить машину. В былые годы потери в цене у «ягуаров» всегда были больше, чем у «немцев». Возможно, появление кроссоверов Jaguar несколько изменит этот расклад. И пару слов об экономичности. Многие читатели отмечают, что говорить о расходе топлива в премиальных авто — моветон. Мол, если человек покупает машину за «лям, а то и два», то заправки для него — копейки. Не соглашусь с этим. Богатые люди тем и отличаются от бедных, что умеют считать деньги. А учитывая неуклонный рост цен на топливо, расходы на заправку становятся все более заметными в домашнем бюджете. Даже если он у вас в разы превышает бюджет среднестатистической украинской семьи. Так вот, Jaguar E-Pace — далеко не самый разорительный премиальный автомобиль на планете Земля. Спокойный водитель с легкостью уложится в 8-9 л на 100 км в смешанном цикле. Если же ездить так, как полагается на таких «задорных» автомобилях, то лучше рассчитывать на 10 л на 100 км и выше.

Jaguar E-Pace

7/10 Вердикт НВ Положа руку на сердце, Jaguar E-Pace не смог потеснить своего старшего брата F-Pace с моего условного пьедестала лучших премиальных кроссоверов. И он нравится мне не больше, чем Range Rover Evoque. Но все же это отличное пополнение в модельном ряду Jaguar. Симпатичный компактный кроссовер с задорным характером явно найдет своих покупателей.