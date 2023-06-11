Ужесточение требований к предоставлению социальных выплат: кому урежут помощь 11 июня, 08:41 Ужесточение требований к предоставлению соцвыплат (Фото:hyser.com)

Руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко в колонке для NV Бизнес рассказала о том, кого могут лишить социальных выплат в 2023 году.

Кому могут урезать выплаты в 2023 году

Недавно украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении 340, которое расширило список оснований, по которым определенные виды социальной помощи не будут назначаться. Государственную помощь в некоторых случаях не назначат:

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— одиноким матерям;

— малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

— кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн.

— кто-то из состава семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

На какую помощь можно рассчитывать при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется следующим образом:

— 10 320 грн — родители получают сразу после рождения ребенка;

— далее по 860 грн в месяц — в течение 36 месяцев.

Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка. Выплаты на второго и третьего ребенка остаются идентичными.

Сколько будут выплачивать одиноким матерям

Согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, одиноким матерям в 2023 году выплачивают такую денежную помощь:

— на детей до 6 лет — 2272 грн;

— на детей от 6 до 18 лет — 2833 грн;

— на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2684 грн.