Функции по назначению соцпомощи планируют передать ПФУ: какие новые выплаты будет осуществлять фонд 7 июня, 08:40 Пенсионный фонд Украины будет назначать соцпомощь (Фото:pfu.gov.ua)

Руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко в колонке для NV Бизнес рассказала о том, что функции по назначению социальной помощи могут в ближайшее время передать Пенсионному фонду Украины.

ПФУ получит функции по назначению соцпомощи

По словам Даниленко, сегодня органам социальной защиты населения трудно заниматься начислением и выплатой социальной помощи.

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«Учитывая активные боевые действия и оккупацию части Украины, управления социальной защиты соответствующих территорий не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район», — рассказала юрист.

Наряду с этим Пенсионный фонд Украины имеет наиболее развитую сеть территориальных органов управления в системе социальной защиты населения и работает по экстерриториальному принципу назначения, начисления пенсий, субсидий, страховых выплат. Этот принцип означает, что независимо от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты.

«Поэтому, функции по назначению соцпомощи планируют передать Пенсионному фонду Украины. Это предусмотрено законопроектом 9318, зарегистрированным 23.05.2023 года в Верховной Раде Украины», — заключает Татьяна Даниленко.

Какие соцвыплаты перейдут в ПФУ

По словам авторов документа, органы ПФУ получат право назначать различные соцвыплаты. Это, в частности:

— пособие в связи с беременностью или родами;

— пособие при рождении ребенка;

— помощь при усыновлении ребенка;

— помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

— пособие на детей одиноким родителям;

— соцпомощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

— оплата услуги патроната над ребенком, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью;

— помощь родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах;

— уплата единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей, а также приемных родителей.

Напомним, в июне Пенсионный фонд Украины продолжит назначать жилищные субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) для большинства домохозяйств, которые получали жилищную субсидию в предыдущем отопительном периоде.