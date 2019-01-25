Зеленский оказался миллионером Вчера, 19:16 2952 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 25 января 2019 года

Слуга народа оказался миллионером. Сегодня шоумен Владимир Зеленский официально стал кандидатом в президенты – подал документы в Центризбирком.

А еще лидер Квартала и человек, сыгравший в кино роль честного и бедного президента из народа, обнародовал свою декларацию за 2017 год.

По данным Единого госреестра деклараций, Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи Киевской области (353,3 кв. м) и земельным участком там же (1 тыс. 200 кв. м), квартирой в Киеве (площадь 131,9 кв. м), двумя парковочными местами (20,9 и 20,7 кв. м).

В совместном владении с братьями Сергеем и Борисом Шефирами (соавторами и совладельцами Квартала) у Зеленского есть две квартиры в Киеве (общей площадью 453,1 кв. м),

В общей собственности с Ларисой Шефир и Еленой Шефир (вероятно, жены братьев Шефир) у Зеленского имеются нежилые помещения в Киеве (337,8 кв. м).

В собственности Зеленского также указана квартира на Кипре (270 кв. м) и два паркоместа.

Жена Зеленского Елена владеет квартирой в Ливадии (оккупированный Крым) площадью 129,8 кв. м, парковочным местом там же (16,1 кв. м), а также столичной квартирой (284 кв. м).

Совместно с Сергеем Шефиром Елена Зеленская владеет нежилыми помещениями в Киеве площадью 305,9 кв. м.

Зеленские с конца 2014 года арендуют квартиру в Великобритании (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 млн грн.

Шоумен задекларировал швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, его жена – швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор (серьги и кольцо с бриллиантами).

Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах: ООО Студия квартал-95, Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

На «слугу народа» записаны ООО Киноквартал, Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр).

Чета Зеленских задекларировали автомобили Land Rover Range Rover 2016 года (стоимостью 4,7 млн грн, куплен в 2016-м, зарегистрирован на главу семьи) и Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 года (1,8 млн грн, куплен в 2014-м, оформлен на супругу).

Зеленский задекларировал наличными $285 тыс, 220 тыс. грн и €50 тыс. В латвийском AS PrivatBank (он вообще предпочитает иметь дело с Приватом) шоумен хранит $417 тыс, а его жена - $ 8,4 тыс. В украинских банках он разместил 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и €132, а супруга - $196 и 1070 грн.

Сам Зеленский по поводу всей этой отчетности сказал так: «Декларация рекордная. Я показал все, что у меня есть. Почему так много? Потому что я честный человек, потому что я бизнесмен, потому что я очень много сделал вместе с моими партнерами... А вам нравится, когда у людей маленькие декларации? А я считаю, что надо быть открытыми».

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал уже 19 желающих принять участие в президентской гонке.

А вот действующий глава государства лишь сейчас неторопливо отправляется вслед Зеленскому и прочим…

Петр будет во вторник. Выдвижение Петра Порошенко в качестве кандидата на президентские выборы состоится 29 января в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.

Об этом сообщило онлайн-издание Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в МВЦ будут присутствовать не только депутаты Блока Петра Порошенко (БПП), но и все члены правительства, которые представляют эту политическую силу (в том числе и премьер Владимир Гройсман), и мэр Киева Виталий Кличко.

Как добавляют собеседники УП, это будет не съезд партии: Порошенко пойдет как самовыдвиженец.

Жизнь в режиме предвыборной лихорадки не сулит стране ничего хорошего…

Долги растут. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года возрос на 4,77% - до $78,32 млрд.

Об этом сказано в отчете Минфина.

В нацвалюте госдолг возрос на 2,17% – до 2,169 трлн грн.

По итогам минувшего года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте возрос на 2,46%, в гривне – на 1,26%.

В Минфине уточнили, что госдолг в декабре возрос на 0,8% - до 1,86 трлн грн (в долларах - на 3,36%, до $67,19 млрд), при этом внешний сократился на 0,47% - до 1,099 трлн грн (в долларах возрос на 2,05% - до $39,71 млрд).

С американской валютой – в виде оружия – Украине хотят помочь американские сенаторы…

Штаты хотят помочь. В Сенате США представили резолюцию, которая призывает к усилению оборонной помощи Украине.

В документе, который поддержали почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, содержится обращение к президенту США воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды нацобороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

Сделать это сенаторы предлагают ради «укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию».

Сенаторы призвали также НАТО и США усилить военное присутствие в Черном море.

А еще документ содержит призыв способствовать прекращению строительства российского газопровода Северный поток-2 (идет из РФ в Европу по дну Балтийского моря).

Неожиданно оказалось, что один известный украинский гражданин работает на одного известного россиянина…

Шевченко продолжает играть за Челси. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причастен к развитию компании олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.

Эту информацию раскопали журналисты немецкой DW.

По данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года Шевченко является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма имеет статус официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, который принадлежит Абрамовичу. Компании, входящие в холдинг, добывают тонны золота и серебра на более чем $300 млн.

Холдинг, который российский олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

Компания MC Peat & Cо уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining.

Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более $600 млн.

Сам Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопрос о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании.

Журналисты предполагают, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за клуб российского олигарха – лондонский Челси.

Ответы от Шевченко так и не добрались до немцев, а вот до заснеженного Киева добралась серьезная техника…

В столице начали плавить снег. В Киеве испытали мобильную снегоплавильную машину.

Две таких установки - TRECAN 60-PD - производства Канады город закупил в декабре прошлого года.

«Снегоплавильная машина «съедает» до 60 т снега в час. После интенсивных снегопадов, когда важным становится вопрос вывоза снега с улиц и дорог, такие мобильные установки является существенной помощью», - заявил Александр Густелев, гендиректор Киевавтодора.

Машина работает на дизельном топливе, и ее можно применять как на автомагистралях, так и на тесных улочках центра, и в спальных районах.

В Киевавтодоре отметили, что во время следующего сильного снегопада мобильные снегоплавильные установки будут работать уже в штатном режиме.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.