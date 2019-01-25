Сенат США представил резолюцию, которая призывает усилить военную помощь Украине Вчера, 04:11 1204 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Украинская армия может получить дополнительную поддержку ЕРА

В Сенате США представили резолюцию, которая призывает к усилению оборонной помощи Украине, и отмене строительства газопровода Северный поток 2.

В документе, который поддержали почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, содержится обращение к президенту США воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

В частности, предлагается "укрепление морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию".

Сенаторы призвали также НАТО и США усилить военное присутствие в Черном море.

Документ также содержит призыв способствовать отмене строительства газопровода Северный поток 2.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

