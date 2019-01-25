Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Сенат США представил резолюцию, которая призывает усилить военную помощь Украине

Вчера, 04:11
1204
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Украинская армия может получить дополнительную поддержку

В Сенате США представили резолюцию, которая призывает к усилению оборонной помощи Украине, и отмене строительства газопровода Северный поток 2.

В документе, который поддержали почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, содержится обращение к президенту США воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

В частности, предлагается "укрепление морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию".

Сенаторы призвали также НАТО и США усилить военное присутствие в Черном море.

Документ также содержит призыв способствовать отмене строительства газопровода Северный поток 2.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. 

Корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

Теги:   Северный поток 2 США Сенат США ВСУ Украинская армия Военная помощь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

ТОП 3

События

24 января, 14:57

article_img
В Житомирской области студентка, которую высадили из маршрутки, замерзла насмерть
15786
События

24 января, 09:25

article_img
Снегопады в Украине: на дорогах сняты все ограничения для транспорта
9244
События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
8248