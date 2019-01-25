Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причастен к развитию компании олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в России, говорится в расследовании DW.
Как выяснили журналисты, по данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года Шевченко является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма имеет статус официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, который принадлежит Абрамовичу. Компании, входящие в холдинг, добывают тонны золота и серебра на более чем 300 миллионов долларов.
Компания MC Peat & Cо уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining.
Холдинг, который российский олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.
Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 миллионов долларов.
Сам Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопрос о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании.
Журналисты предполагают, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за клуб российского олигарха Челси.