Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW

Вчера, 09:37
3887
Цей матеріал також доступний українською

EPA

По данным СМИ, Шевченко причастен к развитию компании Абрамовича, которая добывает золото в России

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причастен к развитию компании олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в России, говорится в расследовании DW.

Как выяснили журналисты, по данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года Шевченко является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма имеет статус официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, который принадлежит Абрамовичу. Компании, входящие в холдинг, добывают тонны золота и серебра на более чем 300 миллионов долларов. 

Компания MC Peat & Cо уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining.

Холдинг, который российский олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 миллионов долларов.

Сам Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопрос о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании.

Журналисты предполагают, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за клуб российского олигарха Челси.

Теги:   Золото Россия Андрей Шевченко Роман Абрамович

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

ТОП 3

События

24 января, 14:57

article_img
В Житомирской области студентка, которую высадили из маршрутки, замерзла насмерть
15786
События

24 января, 09:25

article_img
Снегопады в Украине: на дорогах сняты все ограничения для транспорта
9244
События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
8248