Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW Вчера, 09:37 3887 Цей матеріал також доступний українською EPA По данным СМИ, Шевченко причастен к развитию компании Абрамовича, которая добывает золото в России EPA

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причастен к развитию компании олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в России, говорится в расследовании DW.

Как выяснили журналисты, по данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года Шевченко является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма имеет статус официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, который принадлежит Абрамовичу. Компании, входящие в холдинг, добывают тонны золота и серебра на более чем 300 миллионов долларов.

Компания MC Peat & Cо уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining.

Холдинг, который российский олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 миллионов долларов.

Сам Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопрос о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании.

Журналисты предполагают, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за клуб российского олигарха Челси.