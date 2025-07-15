После Майдана я это впервые чувствую. Что показал случай с Шабуниным

Случай с Виталием Шабуниным показал, что каждый военный сегодня уязвим, если имеет смелость критиковать власть. «Был бы человек, а статья в Уголовном кодексе для него всегда найдется». Статей с десяток в действующем Уголовном кодексе. Мы с ребятами как-то считали, за что можно нас всех легко «закрыть».

Мы воюем, теряем жизни и здоровье. Это самые сложные времена для украинского народа со времен сталинских репрессий и голодомора. Все это для того, чтобы не стать Россией или Беларусью, где оппозиции де-факто нет, а за лайк в соцсети лишают свободы.

Когда-то воевали «за партию!», «за Сталина!». Сегодня времена изменились: мы воюем не за президента или «парламентское большинство», мы воюем за сохранение демократии и свободы — то, из-за чего собственно Путин и напал на Украину.

А если демократии и свободы в стране становится меньше, то возникает вопрос мотивации. От которой зависит и ход боевых действий, и ситуация в тылу.

Возникает вопрос цели? За что мы должны страдать или умирать? За чиновников, которые прибегают к репрессиям, чтобы не было критики их власти? — Точно — нет.

Можно быть сторонником Виталия Шабунина, можно его критиковать — это, собственно, и есть свобода и демократия, как ценности.

Но то, что произошло — похоже на откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему. Собственно, почему похоже. Это и есть — прямое политическое преследование!

После Майдана и войны я впервые чувствую, что люди боятся высказываться публично, ставить лайки и делать репосты.

Это первый симптом авторитаризма, и тревожная тенденция общества — когда начинаешь бояться проявлять свою позицию. И претензия здесь не к тем, кто сажает (потому что они всегда действуют при условии молчаливого согласия большинства), а к тем, кто молчит.

Природа власти такова, что тем, кто в ней, ее всегда мало. И именно гражданское общество является предохранителем от сползания политиков к автократии. Не Путин создал российский народ таким, какой он есть. Это российский народ создал убийцу Путина, придал легитимность его действиям.

Но мы же — не они! Собственно, за это и борьба.

