Политолог Владимир Фесенко прокомментировал в эфире Radio NV обыски и подозрение ГБР в уклонении от военной службы и мошенничестве антикоррупционеру Виталию Шабунину.

Владимир Фесенко политолог

Относительно Шабунина — эта история, действительно, резонансная. Она вызвала резкую реакцию в обществе, я уже не говорю о социальных сетях — там просто взорвалась.

Причем даже многие не очень симпатизируют Шабунину. Но сам факт этого события — обыски и правовые претензии, которые предъявляются Шабунину, — вызывает недовольство, критику.