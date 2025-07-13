«Тенденция мести критикам власти». Фесенко — о деле Шабунина и тех, кто делает «услугу» Зеленскому, ослабляя его позиции

13 июля, 17:10
Поделиться:
Виталий Шабунин, глава ЦПК (Фото: Украинская школа политических студий/Ukrainian school of political studies/ Facebook)

Виталий Шабунин, глава ЦПК (Фото: Украинская школа политических студий/Ukrainian school of political studies/ Facebook)

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал в эфире Radio NV обыски и подозрение ГБР в уклонении от военной службы и мошенничестве антикоррупционеру Виталию Шабунину.

Владимир Фесенко

политолог

Относительно Шабунина — эта история, действительно, резонансная. Она вызвала резкую реакцию в обществе, я уже не говорю о социальных сетях — там просто взорвалась.

Реклама

Причем даже многие не очень симпатизируют Шабунину. Но сам факт этого события — обыски и правовые претензии, которые предъявляются Шабунину, — вызывает недовольство, критику.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Виталий Шабунин Центр противодействия коррупции Война России против Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины Радио NV Борьба с коррупцией Критика Правоохранительные органы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies