«Тенденция мести критикам власти». Фесенко — о деле Шабунина и тех, кто делает «услугу» Зеленскому, ослабляя его позиции
Виталий Шабунин, глава ЦПК (Фото: Украинская школа политических студий/Ukrainian school of political studies/ Facebook)
Политолог Владимир Фесенко прокомментировал в эфире Radio NV обыски и подозрение ГБР в уклонении от военной службы и мошенничестве антикоррупционеру Виталию Шабунину.
Владимир Фесенко
Относительно Шабунина — эта история, действительно, резонансная. Она вызвала резкую реакцию в обществе, я уже не говорю о социальных сетях — там просто взорвалась.
Причем даже многие не очень симпатизируют Шабунину. Но сам факт этого события — обыски и правовые претензии, которые предъявляются Шабунину, — вызывает недовольство, критику.