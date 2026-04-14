Переломить Евросоюз об колено. Какие планы у США, России и Китая

Выборы в Венгрии показали очень важное обстоятельство: объединенная Европа как масштабный и конкурентоспособный игрок глобального масштаба нужна только самим европейцам

Остальные крупнейшие хищники, которые устанавливают свои правила в этом мире, будут пытаться переломить ЕС об колено.

Россия в Европе видит лишь потенциальную жертву, которую Кремль предпочел бы развалить на маленькие фрагменты и пожирать один за другим. США (по крайней мере, под руководством Трампа) предпочитают видеть Европу в виде управляемой сразу из трех центров — США, РФ и КНР Венгрии Орбана, который ради гребли в фарватере Трампа переобулся из леволиберального реципиента помощи и грантов, всю жизнь висевшего на подсосе у Брюсселя и Джорджа Сороса — в «праворадикального ястреба».

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Кстати, после победы Петера Мадьяра, самое время провести расследование связей Орбана с российско-украинской мафией и Семеном Могилевичем лично. Этим должны заняться как венгерские спецслужбы, так и европейские. Потому что все это является угрозой для стран ЕС.

Объединенная Европа нужна только самим европейцам

И, собственно, Китай, который выстраивал себе плацдармы экономического наступления на Европу через такие режимы, который выстраивал, по меньшей мере, 16 лет Виктор Орбан в Венгрии.

Что касается самого Орбана: надеюсь, он будет сидеть в тюрьме вместе со своими подручными, которые разрушали сами основы ЕС в интересах России. Вспомним, как венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пресмыкался перед Сергеем Лавровым, сливая в Москву чувствительную информацию о решениях стран ЕС и получая от россиян инструкции.

Но главное: объединенная Европа, способная противостоять РФ, КНР и США, нужна лишь самим европейцам. В Москве, Пекине и Вашингтоне на континент смотрят лишь как на сферу влияния, которую можно разделить между собой. В духе то ли Анкориджа, то ли Ялты. Не зря же Венгрия во время этих парламентских выборов подверглась грубой инвазии как со стороны России (путинские политтехнологи и разведчики работали на Орбана), так и со стороны США, когда Трамп и его подчиненные, в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс, позволили себе грубое вмешательство в выборы в Венгрии и агитацию в пользу Орбана. Это было сделано действительно бесцеремонно и вопреки всем принципам европейской демократии.

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Итак, сегодня, с надеждой на то, что Венгрия возвращается в Европу, уместно отметить, что граждане Европы способны противостоять вредителям, врагам и оккупантам, которые с ностальгией вспоминают российские танки в Будапеште, Братиславе, Праге. И именно эта память о разделении Европы на зоны влияния и оккупации европейских наций Московским режимом должна дать новый стимул развитию объединения свободных народов Европы в Европейском Союзе. В реформированном Европейском Союзе, который должен сделать выводы, изменить механизмы принятия решений и обеспечить собственную оборону, независимую от США. Устойчивую к угрозам России.

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Надеюсь, что в такой, крутой Европе, вопрос членства Украины будет решен в соответствии с нашими общими интересами. Украина как можно скорее усилит объединение свободных европейских наций. Превращая демилитаризованную и дефрагментированную территорию чужих сфер влияния в континент возможностей, общей безопасности и собственных глобальных интересов.

Спасибо гражданам Венгрии — многолетняя пропаганда диктатуры Орбана не разрушила ваше мировоззрение. Слава Украине, которая держала удар не только с востока, но и с запада. Слава Европе, которая возрождается в своем самоосознании собственных возможностей. Это шанс, который европейцы должны, наконец, использовать. Пусть будет так. Аминь.

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Текст опубликован с разрешения автора