Переламати Євросоюз об коліно. Які плани у США, Росії та Китаю

Вибори в Угорщині засвідчили дуже важливу обставину: обʼєднана Європа як масштабний і конкурентноздатний гравець глобального масштабу потрібна лише самим європейцям

Решта найбільших хижаків, які встановлюють свої правила у цьому світі, намагатимуться переламати ЄС об коліно.

Росія в Європі бачить лише потенційну жертву, яку Кремль волів би розвалити на маленькі фрагменти й пожирати одна за одною. США (принаймні, під керівництвом Трампа) воліють бачити Європу у вигляді керованої одразу з трьох центрів — США, РФ і КНР Угорщини Орбана, який заради веслування у фарватері Трампа перевзувся з ліволіберального реципієнта допомоги і грантів, який все життя висів на підсосі у Брюсселя і Джорджа Сороса — у «праворадикального яструба».

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До речі, після перемоги Петера Мадяра, саме час провести розслідування звʼязків Орбана з російсько-українською мафією й Семеном Могилевичем особисто. Цим мають зайнятись як угорські спецслужби, так і європейські. Бо все це є загрозою для країн ЄС.

Об'єднана Європа потрібна лише самим європейцям

І, власне, Китай, який вибудовував собі плацдарми економічного наступу на Європу через такі режими, який вибудовував, щонайменше, 16 років Віктор Орбан в Угорщині.

Щодо самого Орбана: сподіваюсь, він сидітиме у в’язниці разом із своїми підручними, які руйнували самі засади ЄС в інтересах Росії. Згадаймо, як угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто плазував перед Сєргєєм Лавровим, зливаючи у Москву чутливу інформацію щодо рішень країн ЄС і отримуючи від росіян інструкції.

Але головне: об'єднана Європа, яка здатна протистояти РФ, КНР і США, потрібна лише самим європейцям. У Москві, Пекіні і Вашингтоні на континент дивляться лише як на сферу впливу, яку можна розділити між собою. В дусі чи то Анкориджа, чи Ялти. Не даремно ж Угорщина під час цих парламентських виборів зазнала грубої інвазії як з боку Росії (путінські політтехнологи і розвідники працювали на Орбана), так і з боку США, коли Трамп і його підлеглі, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс, дозволили собі грубе втручання у вибори в Угорщині і агітацію на користь Орбана. Це було зроблено справді безцеремонно і всупереч всім принципам європейської демократії.

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Отже, сьогодні, з надією на те, що Угорщина повертається в Європу, доречно відзначити, що громадяни Європи здатні протистояти шкідникам, ворогам і окупантам, які з ностальгією згадують російські танки у Будапешті, Братиславі, Празі. І саме ця пам’ять про поділ Європи на зони впливу й окупацію європейських націй Московським режимом має дати новий стимул розвитку обʼєднання вільних народів Європи у Європейському Союзі. У реформованому Європейському Союзі, який має зробити висновки, змінити механізми ухвалення рішень і забезпечити власну оборону, незалежну від США. Стійку до погроз Росії.

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Сподіваюсь, що в такій, крутій Європі, питання членства України буде вирішено відповідно до наших спільних інтересів. Україна якомога швидше посилить об'єднання вільних європейських націй. Перетворюючи демілітаризовану і дефрагментовану територію чужих сфер впливу на континент можливостей, спільної безпеки й власних глобальних інтересів.

Дякую громадянам Угорщини — багаторічна пропаганда диктатури Орбана не зруйнувала ваш світогляд. Слава Україні, яка тримала удар не лише зі сходу, а й з заходу. Слава Європі, яка відроджується у своєму самоусвідомленні власних можливостей. Це шанс, який європейці мають, нарешті, використати. Нехай буде так. Амінь.

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Текст опубліковано з дозволу автора