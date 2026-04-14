Что несет нам и венграм победа Мадьяра

Ох, не радовалась бы я так Петеру Мадьяру, который таки блестяще победил на выборах в Венгрии Виктора Орбана. Потому что все это может быть не концом эпохи диктатора на минималках, а трансформацией

Мадьяр — не классический оппозиционер. Он вышел из той же системы, которую сейчас критикует. Работал рядом с властью, был частью политической и управленческой экосистемы Орбана. И, что важно, не скрывал: в молодости он восхищался Орбаном как сильным лидером.

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Его стремительный политический взлет начался со скандала, связанного с его бывшей женой Юдит Варга. Она была министром юстиции и вынужденно ушла в отставку после громкой истории с помилованием, которая вызвала возмущение в обществе. Именно тогда Мадьяр публично выступил против системы. И это стало точкой его входа в политику как оппозиционной фигуры.

Поэтому важно понимать: Мадьяр — это не «анти-Орбан» в чистом виде. Это, скорее, его новая версия. Более молодая, более гибкая, более современная в коммуникации, с лучшим чувством общественного запроса. Но с тем же пониманием силы государства и роли лидера.

Мадьяр, скорее, новая версия Орбана

Для Европы это шанс перезагрузить отношения с Будапештом. Для Венгрии — шанс на демонтаж наиболее токсичных элементов системы. Но не обязательно на полную смену модели. Нам бы стоило об этом помнить, а не громко восхищаться и ждать разблокирования 90 миллиардов от ЕС.

Конечно, победа Мадьяра для Украины новость, скорее, положительная, но без иллюзий. Из плюсов:

1. Мадьяр не связан с пророссийской риторикой Орбана.

2. Он заинтересован в восстановлении доверия с ЕС.

3. Его позиция более конструктивна в отношении Украины

Из минусов:

1. Он политик, который мыслит категориями национального интереса Венгрии.

2. Не факт, что во всех вопросах этот интерес будет совпадать с украинским.

Венгрия меняется. Но не обязательно в сторону «идеальной демократии». Скорее — в сторону более адаптивной, менее конфликтной, но все еще сильно централизованной модели.

И это тот случай, когда стоит смотреть не на победу, а на то, какой будет система после нее.

А тут еще парламентские выборы в Болгарии. Эта страна, кажется, не может выйти из политического кризиса с 2021 года. С тех пор в Болгарии состоялось несколько досрочных парламентских выборов подряд, потому что партии не могут сформировать устойчивую коалицию.

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Основные причины довольно банальны: коррупционные скандалы; конфликт между «старыми» политическими элитами и новыми силами; разные позиции по ЕС, России и реформам.

Почему эти выборы важны для Украины?

Болгария — член ЕС и НАТО, она влияет на решение о помощи Украине; из-за Черного моря имеет стратегическое значение для региона; правительства Болгарии колебались в поддержке Украины; часть политиков открыто выступает против санкций против РФ.

А осенью ожидаются еще и президентские выборы в Болгарии.

Единственное, что утешает — раз есть выборы, то демократия работает. Но демократия — это не только процедура, это способность договариваться, брать ответственность и строить институты, которые переживают политиков.

Поэтому вывод довольно сдержанный:

Во-первых, не стоит очаровываться новыми лицами, особенно тогда, когда они выросли из старых систем.

Во-вторых, для Украины важны не эмоции, а поведение — конкретные решения, голосования, позиции.

В-третьих, регион входит в период турбулентности, где результат выборов — это лишь начало, а не развязка.

И, наконец, главное: мы имеем дело не с победами добра над злом, а с постоянным переформатированием политических систем.

Поэтому — меньше иллюзий.

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Текст опубликован с разрешения автора