Настоящий спасательный круг. Как Украина помогает странам ЕС 4 августа, 10:02 Эксклюзив НВ

Потребители Центральной и Восточной Европы до конца года обнаружат в своих платежках более низкие тарифы благодаря дешевому импорту украинской электроэнергии

Украина, несмотря на продолжающееся вторжение России, усиливает европейскую энергетическую интеграцию, более чем вдвое увеличив объем экспорта дешевой электроэнергии на рынки ЕС. Расширение экспортного потенциала 30 июля, вероятно, будет особенно приветствоваться, поскольку потребители в соседних странах ЕС столкнулись с рекордно высокими ценами на электроэнергию. Пропускная способность соединения Украины с Румынией и Словакией в конце июля выросла со 100 мегаватт (МВт) до 250 МВт, при этом эта расширенная мощность равномерно разделена между двумя государствами-членами ЕС.

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С учетом того, что с начала российского вторжения 24 февраля отключено 6,5 млн украинских потребителей электроэнергии, Украина напряженно работает над расширением сотрудничества с европейским энергетическим сектором. Украинские чиновники стремятся к началу следующего года увеличить коммерческий экспортный потенциал в десять раз. Это стало возможным благодаря синхронизации электросетей Украины с Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), которая произошла вопреки всему и с опережением графика в первые дни войны.

Потребители Центральной и Восточной Европы до конца года обнаружат в своих платежках более низкие тарифы благодаря дешевому импорту украинской электроэнергии. Из-за экономических последствий войны с Россией спотовые цены на электроэнергию в Украине в настоящее время ниже цен на соседних рынках. Например, спотовая цена электроэнергии в Украине на 30 июля составила 71 евро за МВт/ч, в то время как румынский эквивалент составил 494 евро за МВт/ч.

Влияние дешевой украинской электроэнергии на европейские рынки не скажется сразу

Влияние дешевой украинской электроэнергии на европейские рынки не скажется сразу, поскольку возможности объединения энергосистем все еще невелики. Однако, как только пропускная способность соседних стран ENTSO-E Венгрии, Румынии и Словакии увеличивается до 1,5 ГВт, а также с увеличением до 1ГВ на отдельной линии в Польшу, эффект может стать более очевидным уже в эту зиму.

Для самой Украины расширение мощностей ENTSO-E — это настоящий спасательный круг, который может помочь удержать на плаву отечественных производителей электроэнергии. Если разница в ценах останется в августе на текущем уровне, украинские компании, продающие электроэнергию Румынии, могут заработать 40 млн евро. Экспорт в Словакию, вероятно, будет столь же прибыльным. При аналогичном ценовом спреде украинские компании могли бы зарабатывать до 9,5 млрд евро в год, если пропускная способность соединения с соседними Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией увеличится с 2023 года до 2,5 ГВт.

Это пока не точные расчеты, в них не включены многие потенциальные расходы. Тем не менее выгоды, вероятно, будут значительными и подчеркивают важность интеграции Украины в европейский рынок.

Важно, что, увеличив коммерческую экспортную мощность до 2,5 ГВт и позволив украинским компаниям продавать объемы за рубежом, Европа могла бы также экономить 5 млрд кубометров природного газа для производства электроэнергии ежегодно, который она, в противном случае, была бы вынуждена импортировать из России. Это само по себе является крупным достижением. Ведь Европа сейчас пытается свести к минимуму свою зависимость от российского газа.

Загадывая, а что будет в послевоенный период, можно предположить, что, как только начнутся серьезные усилия по восстановлению Украины, спрос Украины на энергоресурсы может резко возрасти. Это создаст необходимость в увеличении производства электроэнергии для питания экономики Украины. Благодаря двунаправленным линиям соединения потоки могут быть реверсными. Это позволит украинским компаниям импортировать объемы из соседних стран. Таким образом, рост спроса на энергоресурсы в Украине может отразиться на регионе, создав для производителей электроэнергии возможности для увеличения и диверсификации производства.

Помимо этих очевидных преимуществ, есть также некоторые ценные дополнительные выгоды от европейской энергоинтеграции Украины, которые оживляют сферы деятельности, пострадавшие от войны. Например, Украинская энергетическая биржа, UEEX, в настоящее время рассматривает вопрос о возобновлении торговли ликвидностью на своих платформах, чтобы помочь компаниям продавать электроэнергию на экспорт.

Торговая активность на платформах UEEX в течение последних шести месяцев была близка к застою. Тем не менее, биржа теперь видит возможности в том, чтобы предложить свои платформы для торговли, так что любые продажи электроэнергии на экспорт смогут осуществляться прозрачно и подотчетно. Кроме того, UEEX также ведет переговоры с соседними биржами, такими как румынский BRM, чтобы объединить их форвардные рынки электроэнергии. Если соглашение будет достигнуто, это еще больше углубит интеграцию Украины с европейскими рынками.

В последнее время Украина предприняла и другие важные шаги в направлении более тесного сотрудничества с европейскими и глобальными энергетическими структурами, в частности присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в середине июля. Этот новый статус МЭА позволит Украине сотрудничать с другими членами и ассоциированными членами МЭА в разработке политики, определяющей будущее глобальных энергетических рынков.

Сейчас наиболее перспективные интеграционные возможности украинского энергетического сектора сохраняются на европейском рынке электроэнергии. Украина приняла удивительно смелое решение отключиться от российской сети и синхронизироваться с европейской в первые дни путинского вторжения. Этот амбициозный разворот к европейским рынкам электроэнергии отражает более широкие усилия Украины по разрыву связей с Россией и стремление к европейскому будущему. Киев надеется, что успешная интеграция электроэнергетического рынка создаст сейчас условия для более широкой трансформации страны, а также даст экономический толчок, который поможет Украине в ее нынешней борьбе за свободу.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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