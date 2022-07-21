Россия и газ. Главный вывод из всей этой истории 21 июля, 17:17

Наша цивилизация сейчас — цивилизация углеводородов. Газа и нефти. Солярки и бензина. И искусственно перевести ее на энергию ветра не получится

Первое. Соединенные Штаты поддерживают возобновление Россией поставок газа по Северному потоку, поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы. Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге. Возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.

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В двух словах Прайс заявил, что в долгосрочной перспективе Европа должна отказаться от российского газа — и это вопрос, над которым будут работать в ближайшие три-пять лет, но в краткосрочной перспективе альтернативы Северном потоку нет. «На протяжении предыдущих лет мы неоднократно предупреждали Европу о чрезмерной зависимости от российского газа», — сказал Прайс.

Также Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину Северного потока после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля. Компания Siemens заявила о готовности обслуживать все турбины Северного Потока.

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд (помните, как все радовались первой украинке в правительстве Канады?) сказала, что решение Канады вернуть Газпрому турбину было тяжелым, но верным. По ее словам, от этого зависит способность Германии поддерживать Украину.

Чтобы два раза не вставать: Христя Фриланд не украинка. Христя Фриланд — канадка. С украинскими корнями. Точно так же, как и Виктория Спартц — не украинка. Она американка. С украинскими корнями. Это так, к слову.

Хранилища Германии на данный момент оказались пустыми на 90%. И сегодня Газпром, который с начала войны снизил поставки в Германию на 40%, заявил, что возобновляет их в полном объеме.

Второе. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек внесет в Бундестаг для рассмотрения чрезвычайное постановление, позволяющее правительству страны снова использовать угольные и мазутные электростанции. Для этого они должны быть приведены в рабочее состояние, накопить топливо и быть готовыми дать генерацию в случае приостановления или уменьшения поставок газа из РФ. Всего в сетевой резерв будут внесены 21 мазутная и угольная электростанции.

Третье. Вы, наверное, слышали, что в Шри-Ланке случился социальный взрыв, страна объявила дефолт, правительство бежало, а население оказалось на грани голода? Слышали, конечно. Гораздо меньше известны причины.

Так вот, причины там ровно такие же, как и в энергетическом кризисе Германии. В 2019 году в стране победил крайне продвинутый в экологическом плане президент, сторонник зеленой энергетики, зеленого сельского хозяйства и вообще всего зеленого, что только может быть. И решил, что остров должен полностью перейти на выращивание органик-продуктов, весь мир тут же умилится розовыми слезами коалы, и поедет к ним питаться немодифицированными листочками цейлонского чая без пестицидов. В стране был введен абсолютный запрет на использование минеральных удобрений и открыт режим максимального благоприятствования для немодифицированных видов пищи.

Пока заменителей атому не просматривается

Реальность оказалась неожиданной. Оказывается, немодифицированные сорта дают намного более низкую урожайность. И с намного более высокой ценой. А отсутствие удобрений эту урожайность убивает вообще почти в ноль.

Оказывается — вот этого же вообще никто не мог представить, правда? — хранить долго навоз от розовых коровок для органического земледелия в климате Шри-Ланки невозможно.

Гниет говно в тропиках. Вот же неожиданность-то какая.

В итоге страна, которая всего два года назад была лидером по темпам развития в регионе, из экспортера риса превратилась в импортера — риса ввезено на полмиллиарда долларов, в два раза больше, чем закупалось пестицидов. Экономия валюты, к слову, была одной и причин запрета на удобрения. Падение урожая кукурузы планируют в десять раз. Да-да, в десять, на порядок. Падение доходов от экспорта чая — полмиллиарда долларов.

В итоге в ноябре правительство отказалось от зеленых идей и сняло запрет на ввоз удобрений, но было уже поздно — началась война в Украине, Россия перекрыла поставки газа, цены на удобрения скакнули и закупить их обнищавший бюджет Шри Ланки уже не смог.

Взрыв, дефолт, нищета.

Четвертое. Меня вот постоянно спрашивают — а чего ты так не любишь любителей коал? Ок. Давайте объясню.

Я вот всегда писал и пишу, уж не помню сколько, что альтернативы ядерной энергетике для нашей цивилизации на этом этапе развития — нет. Что это самый выгодный, самый чистый и самый безопасный — да, да, самый безопасный — способ обеспечения планеты энергией. Что атомную энергетику надо развивать и делать уже абсолютно безопасной. Устанавливая стопроцентную защиту от дурака, а не как в Чернобыле. Что она планете вредит значительно меньше, чем ГЭС, каменный уголь, нефть и газ. Что зеленая энергетика — это замечательно, безусловно, но только проблема в том, что Исландия может обеспечить себя геотермальными источниками, Ливия может обеспечить себя солнечной энергий, а Голландия — ветряками. Но вот в Европе в ста километрах от побережья уже ни приливов, ни ветра, ни солнца. Ну вот нету в Польше необходимых ветров, и привет.

Каменный век закончился не потому, что закончились камни. А век пара — не потому, что закончился пар. Они закончились потому, что были найдены новые, более эффективные вида топлива.

Наша цивилизация сейчас — цивилизация углеводородов. Газа и нефти. Солярки и бензина. И искусственно перевести ее на энергию ветра не получится.

Здесь можно было бы написать двадцать пять абзацев, почему не получится, но это тема для отдельной статьи. Я напишу лишь один.

Армия.

Современная армия может воевать только на солярке — и все тут. Невозможен танк на литиевых батареях с заправкой по сорок минут. А без армий мы пока не можем. Углеводородная эпоха, безусловно, тоже закончится. Но только тогда, когда ученые придумают более эффективный — и в первейшую очередь экономически — источник энергии.

И пока заменителей атому не просматривается.

Ну вот нет на нашей планете залежей темной материи или антивещества, что ты будешь делать.

Мир переходит на новое топливо только тогда, когда ему это становится экономически выгодно. Когда бензин выигрывает в конкуренции по КПД у пара. И никак иначе.

А запретами перевести его на более дорогое топливо — не получится.

В эти игры может поиграться золотой миллиард богатого первого мира — но и только.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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