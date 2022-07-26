Горячая фаза на энергетическом фронте. Что Украина предлагает Европе 26 июля, 17:45

Украинская электрика может заменить мощности генерации, для которых Европа использует дорогой российский газ

На энергетическом фронте идет горячая фаза противостояния.

В Брюсселе проходит экстренный Совет министров энергетики, и мы имеем возможность с ними пообщаться сразу после принятия сложного и болезненного решения по ограничению потребления на 15% в связи с высокой вероятностью прекращения поставок российского газа этой зимой.

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Россияне в преддверии этой встречи министров энергетики ЕС передали им привет — сначала заявили об остановке еще одной турбины на «Северном потоке-2», а между тем устроили провокацию на входе в украинскую ГТС.

Вишенкой на тортике стал обстрел Затоки, что окончательно разрушило веру в способность россиян соблюдать договоренности. В результате цены подпрыгнули еще больше.

Как следствие это подтолкнуло министров к принятию решения о безальтернативности сокращения потребления газа. И мы приехали с предложениями, а не с просьбами.

Европа хочет сократить потребление газа на значительный объем — от 30 до 50 миллиардов кубометров.

Мы можем сейчас экспортировать в ЕС нашу электроэнергию в объеме, достаточном для замещения до 6 млрд из них уже в этом году, а в следующем году — до 8 миллиардов.

Европа хочет сократить потребление газа

Выходить с такими предложениями позволяет успешное присоединение Украины к европейской энергосети ENTSO-E, а также фактический старт экспорта электроэнергии, который мы смогли начать досрочно благодаря слаженной работе НЭК «Укрэнерго».

Украинское электричество может заменить мощности генерации, для которых Европа использует дорогостоящий российский газ.

Если европейцы пойдут нам навстречу и расширят мощности экспорта, это сработает в интересах безопасности всего континента и позволит нам заработать столь нужный сейчас миллиард евро.

Текст публикуется с разрешения автора

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