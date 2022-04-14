Почему удар по крейсеру Москва — это тактическая победа 14 апреля, 14:53 Цей матеріал також доступний українською

Ситуация с крейсером Москва оказалась намного лучше, чем считалось сначала

С-300, которая стоит на крейсере Москва — совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом — эффективность сбитых ракет 70−80%. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что «за поребриком» он достался в руки потомственных алкоголиков — другой вопрос. Так что противостоять Нептунам и ВВС Украины он вполне может.

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Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Есть одна проблема.

Байрактар! Байрактар! Про Байрактар забыли.

А Байрактар этот зенитно-ракетный комплекс, «способный эффективно защищать крейсер от любых самолетов, даже перспективных, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников» — не видит.

В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС Москвы. После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие Осы и АК-630 — шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.

Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие, в ЧФ РФ больше не осталось

После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надежности, но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или черт его знает, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом — обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости 900 км/ч.

Крейсер Москва со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300, прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.

Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в Черноморском флоте у России больше не осталось. Где-то там еще болтается Адмирал Эссен, но у него из средств ПВО есть Штиль и морской аналог «Бука» — но С-300 нет.

Так вот. Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно — и, безусловно, заслуженно — но это не просто ржавую лоханку потопили. Это — блестящая операция ВСУ, фактически, по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.

Это — тактическая победа, которая может сказаться на всем южном театре военных действий. В общем, это реально серьезная победа, друзья мои. Которая может оказать влияние на ход войны. Слава ВСУ!

Текст опубликован с разрешения автора

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