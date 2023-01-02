Украина находит себя, Россия — окончательно теряет 2 января, 15:13

И это сейчас главное

Подумал, что 2022 год превратил термин «Ось зла» из чего-то достаточно абстрактно-публицистического в вполне конкретное, материализовал эту самую «ось». Весь адекватный мир понимает, кто в эту «ось» входит, и что ее ведущий субъект — Россия.

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С последней вообще все очень интересно, потому что так же отчетливо мы наблюдали полную деконструкцию русского мифа, формировавшегося столетиями. В его рамках Россия — это мрачная, но своеобразная привлекательная цивилизация, обладающая большой культурой, и многое другое интересное и экзотическое для среднестатистического европейца и американца. Конечно, были в мире и раньше люди, которые вполне трезво оценивали Россию как выразительный тупик развития человечества, злую и отвратительную империю, что может и хочет только разрушать. Но у широких кругов отношение сохранялось вполне снисходительным.

Теперь все не так. Точнее, двигается по направлению к «все не так», потому что очень уж многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ России, которой никогда не существовало. К их числу относится и папа Франциск, который все тоскует по русской культуре, но это все тени прошлого.

Весь этот обаятельный имперский образ разбился о скалы реальности. Реальности геноцида, воровства, краденых унитазов и гонимых на мясо «чмобиков».

Имперский миф превращается в анекдот

Все увидели просто зло, у которого нет и не может иметь полутонов. И в этой своей абсолютности некоторым зло даже кажется карикатурным… «Ну не может же быть так…» Может! Более того, так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы.

Пытаясь «погасить» Украину, они наоборот снова и снова «подсвечивают» свою собственную природу, которая раньше для многих оставалась в темноте. Раньше — в доинтернетную эпоху, когда можно было придумать реальность, описать ее в книгах и фильмах и строить легитимность, опираясь на такую вымышленную реальность.

Но выдумки распадаются, исчезают на наших глазах. Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются: один бункерный дед, дебильный «туземный» вождь из прислуги деда, несколько карикатурных генералов, агрессивные алкоголики и лживые пропагандисты.

Если бы у людей, дирижирующих финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже испугались. Ибо империя может выжить в самых тяжелых ситуациях. Даже, например, потеряв армию и часть территорий. Всё это можно вернуть. Но империя не может без пафосного, героического и серьезного мифа. Поэтому именно эта империя здесь и сейчас обречена.

А Украина, наоборот, нашла себя. Как персонаж внезапно вышедший из многолетней комы мелодрамы и вспомнивший, кто он есть. Очень долгое время Украина просто не помнила себя, самоосознаваясь как обычный обломок империи. Как обломок империи она загнивала так же, как и сама империя. Может быть, даже в худших формах. А почему? Потому что обломок всегда хуже целого, особенно если именно это целое — это просто отживший организм. Поэтому Украина должна была либо встать на путь поиска себя, либо исчезнуть. Пройдя близко к последнему, мы все-таки встали на путь к первому. И все остальное (от дерусификации и до военного сотрудничества с США) — производное от этого самообретения.

Украина находит себя, Россия окончательно теряет. И это сейчас главное.

Текст опубликован с разрешения автора

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