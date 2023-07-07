Что я услышал о восстановлении Украины на конференции в Лондоне 7 июля, 17:26

Поделюсь и я своими впечатлениями о конференции в Лондоне

1. Наша делегация выглядела хорошо. Хорошие структурированные выступления, четкие посылы. Впечатление положительное. Озвучивали много правильных вещей, хотя в украинских соцсетях почему-то зацепились за две незначительные, по моему мнению, вещи о $1 трлн ВВП и стопроцентном cashless. Первое — явная политическая декларация (читай, имеем амбициозные цели), второе — больше из разряда ляпов, на что особо никто не обратил внимание. Словом, Лондон очевидный шаг вперед по сравнению с Лугано, где рассказывали о каком-то космосе и добавляли к тому заоблачный ценник.

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2. У кого есть уши — пусть услышит. На каждой панели, где я был, иностранные участники прекрасно выстраивали свои посылы украинской стороне. Если в Лугано с нами обращались деликатно и старались не оскорблять чувства воюющей страны, то в Лондоне всё очень четко и красиво раскладывали по полочкам. В каждом выступлении между строк говорилось о нашей домашней работе. Лейтмотив — вы крутые, вы классные, мы вас поддерживаем, но есть работа, которую мы за вас не сделаем, вы должны делать сами и этой делать очень много. Не знаю насколько это красиво доходило до ушей украинской делегации, но для меня эти отрезвляющие посылы звучали более, чем громко и очень четко.

Вы крутые, вы классные, но есть работа, которую мы за вас не сделаем

3. Домашняя работа, домашняя работа, домашняя работа. Конференция была очевидным сближением позиций, но это еще не та точка, с которой можно начинать что-то масштабное. Очевидно, что таких итераций должно быть еще много. Чтобы этот процесс происходил быстрее, то представление и согласование идей и предложений должно происходить в рабочем режиме, а не во время конференции. Конференции, по моему мнению, должны служить определенного рода торжественным представлением этих наработок. Что-то типа как подготовка программы МВФ. Техническая миссия работает определенное время, а уже совместно наработанный результат потом озвучивается. А не наоборот.

4. Господин Ермак озвучил правильный тезис о friendshoring, то есть о переносе производственных мощностей из таких «стремных» стран как Китай в более дружественные юрисдикции. Правильное направление мыслей, это действительно очень хорошая возможность для нас, поскольку тенденция достаточно сильная. Имеется в виду, что мультинациональные корпорации задумываются о переносе производственных возможности и чтобы они рассматривали Украину. Но я не уверен, что этот призыв достиг целевой аудитории. Инвесторы любят индивидуальный подход. В медиа много историй как страны Восточной Европы, та же самая Польша, борются за размещение масштабных производственных мощностей на своей территории. То есть это не работает через обращение к массовой аудитории. Нужно идти к каждому потенциальному инвестору, и выяснять их потребности (и на этом этапе услышать еще целый ряд отрезвляющих вещей о нашем климате). Сейчас я даже не уверен, что кто-то в украинском правительстве имеет хоть приблизительное представление о том, кто из мультинациональных корпораций ищет возможности переноса производства и что именно они ищут. А это база.

5. Лично мне запал в душу тезис от Ротшильда о трех успешных инвестиционных кейсах, которые сделают заголовки мировых деловых СМИ. Он прямо сказал, что если вы хотите, чтобы что-то действительно произошло, то к вам должны зайти несколько big names, о которых все напишут и это радикально изменит отношение к Украине в инвестиционных кругах (пока отношение не очень). Как это сделать без базовых институтов и будучи в состоянии войны? Задача с несколькими звездочками.

Мнение в режиме «бреда». Господин Зеленский делает крутую работу в плане weapon-raising. Думаю, никто спорить с этим не будет. Привлекать три big names от мультинациональных корпораций, на самом деле, это задача еще более сложная, чем мобилизовать предоставление оружия в Украину. Потому что оружие — это собственное производство, заказ для своих производителей и вообще безрисковая вещь за средства налогоплательщиков. А размещение производства в Украине — это дополнительная седина, пот и слезы и ничего больше для частных владельцев. Поэтому «пробить» трех big names это на самом деле задача уровня президента, потому что уровень сложности этой задачи зашкаливает и даже премьер этого не потянет. Это личная договоренность и предложение каких-то «плюшек» нефинансового характера. Может тогда и Patriots нам более активно предоставлять будут. Потому что мультинациональные корпорации точно захотят себе иметь отдельную дополнительную защиту.

Пока остановлюсь здесь. Это не все впечатления от события. Но это позже.

Текст опубликован с разрешения автора

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