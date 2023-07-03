$1 трлн ВВП за 10 лет. О чем говорит Зеленский и достижимы ли эти цели для Украины 3 июля, 10:20

Наконец, смог посмотреть программную речь Владимира Зеленского на День Конституции

Да, именно программную, уверен на 100%. Ниже некоторые тезисы, которые заслуживают внимания (естественно, мой фокус в основном на экономику).

Итак:

— Мы не будем восстанавливать старое, наша цель строить новую Украину (поддерживаю);

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— СНБОУ готовит доктрину (видение) новой Украины (очень неожиданно, что именно СНБОУ, а не Кабмин или не парламентарии (как представители народа);

— Военные определены как важный субъект, который должен одобрить эту Доктрину (видение);

Основные элементы Доктрины (видения):

1. Философия нашей победы.

2. Глобальность украинской безопасности.

3. Политика героев.

4. Политика справедливости.

5. Трансформация за 10 лет.

6. Новая экономика.

7. Развитие наших территорий.

8. Новая внешняя политика.

9. Новое образование.

10. Культура.

Было также четко проговорено, что такое победа для нас: победа — это освобождение всей нашей территории — в рамках международных границ, возвращение всех украинцев из плена и депортации. Украина не примет формат замороженного конфликта. Украина будет членом НАТО. Мы обеспечим отсутствие возможности повторения вторжения. Украинский ВПК полностью обеспечит нашу потребность: флота, воздушный щит, кибербезопасность.

Чтобы пришли инвестиции одного желания мало

Украина инициирует политику героев: государство будет иметь запрос на военных, платформа экспорта украинских оборонных знаний, миротворцы, обучение навыкам войны, интеграция ветеранов в обычную жизнь, возможность получения гражданской специальности, привлечение ветеранов на руководящие должности в местные органы власти, в Верховную Раду. Помочь ветеранам — приоритет, в том числе в создании бизнеса.

Говорил Зеленский и о легализации каннабиса, и о регулировании вопроса владения оружием (о разрешении ношения сказано не было), и о применении полиграфа для отбора судей.

Теперь экономика и трансформация страны за 10 лет:

1. ВВП Украины $1 трлн (поддерживаю).

2. Отказ от идеи, что труд украинцев должен быть дешевым. Цель оплаты труда на 30% выше, чем в ЕС (дискуссионно).

3. Ставка на квалифицированный труд и образование. Серьезное обновление системы образования в Украине (поддерживаю).

4. Английский язык станет распространенным в Украине (поддерживаю).

5. Задача вернуть украинцев домой (идея правильная, вопрос в стимулах для экономики и создания рабочих мест в Украине, этого нет).

6. Украине нужна новая политика поддержки родителей в воспитании детей (поддерживаю, особенно в вопросе снятия с родителей максимально нагрузки).

7. Украина — страна бизнеса. Наша цель сделать Украину мировым экономическим лидером (поддерживаю, но…).

8. Новый налоговый договор между бизнесом и властью. Зеленский сторонник снижения налогов, но только когда это станет возможным (вопрос в том, что без снижения и без изменения правил не будет инвестиций, не будет рабочих мест и не будет новой Украины).

9. Автоматизация налогов и таможни. Эти органы — без людей (звучит интересно).

10. Украина не сырьевая страна, а страна продукции с добавленной стоимостью (тоже звучит хорошо, но где взять десятки миллиардов долларов для создания переделов?).

11. Украина защищает право интеллектуальной собственности (+).

12. Украина — гарант энергетической безопасности Европы (поддерживаю).

13. Пенсионная реформа (озвучено без деталей, но все кроется именно в них; то, что обсуждается в Раде — профанация).

14. 1% ВВП на украинскую культуру (амбициозно).

15. Вопрос владения оружием будет урегулирован.

16. Камеры наблюдения — везде.

Чтобы резюмировать.

Прозвучало много хороших и правильных амбициозных идей. Часть из которых рождены (не буду скромничать) в Украинском институте будущего. Но… Я не услышал о том, что хочет слышать инвестор. А без инвестиций Украине не стать процветающей.

Без инвестиций нам не достичь за 10 лет $1 трлн ВВП.

Чтобы пришли инвестиции, одного желания мало. Нужен минимальный «джентльменский набор», который должен быть не хуже, чем у соседей:

1. Налоговая система, которая делает Украину страной в ТОП-5 по простоте уплаты налогов в Европе. Другое «магнитом» не будет.

2. Предсказуемость для инвестора на следующие 10−20−30 лет. Речь идет о долгосрочном видении и стратегии, определяющих роль и место Украины на глобальной экономической карте и политику государства в этом.

3. Создание мегакомфортных условий для открытия бизнеса в Украине. Пример Intel в Польше — показатель. Государство и предоставило льготы, и покрыло большую часть инвестиций. Плюс, в Польше 14 свободных экономических зон, где нет налогов.

4. Защита частной собственности.

5. Рынок капитала.

6. Экспортная поддержка украинского бизнеса на внешних рынках.

7. Развитие и расширение украинского потребительского рынка (ипотека, потребительское кредитование, снижение налогов на труд).

Думаю, поскольку речь программная, она не включает всего. Но начало положено.

Рад тому, что украинские политики заговорили о долгосрочных амбициозных целях. Но, как гражданин, боюсь, чтобы это не осталось лишь лозунгами, потому что реализовывать эти амбициозные цели объективно некому.

Текст опубликован с разрешения автора

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