Конференция в Лугано. Три хорошие и три плохие новости 7 июля, 19:13

Прежде всего хочу заметить, что это мои субъективные выводы, и они сделаны в рамках определенной модели. У других людей могут быть совершенно иные оценки

Итоги конференции я буду рассматривать в модели треугольника взаимодействия трех субъектов. Первый субъект - украинская власть ( правительство, парламент, офис президента). Второй субъект – международные партнеры: правительства соответствующих стран и международные организации. Третий субъект – украинское гражданское общество в широком смысле: общественные организации, бизнес-сообщества, экспертные центры, местные лидеры, волонтеры и т.д.

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Цель процесса, в котором конференция является очередным звеном, — создать такую систему, которая сделает возможным поиск, аккумуляцию и поступление денег и расходование их на благо народа Украины. Вызовы этого процесса описал здесь , а ловушки – здесь .

Итак, рассмотрим итоги этой модели с точки зрения цели процесса — насколько мы к ней приблизились и что дальше нужно сделать.

1. Первая положительная новость состоит в том, что вышеупомянутый треугольник сформировался. До этого диалог проходил в растяжке между двумя субъектами и характеризовался как «диалог между автопилотом и автоответчиком». Появление третьего субъекта позволяет как-то устроить продуктивное взаимодействие и привлечь необходимые для этого компетенции, а также таким образом построить систему, чтобы она вызвала доверие международных партнеров. Иначе просто денег не дадут.

Правда, переход от растяжки к треугольнику другими субъектами был оценен по-разному. Международные партнеры непосредственно присоединились к тому, чтобы голос гражданского общества прозвучал громче — для этого организовали отдельное событие, которое ( символически) произошло за три часа до основной. О роли гражданского общества говорили все ключевые представители Запада. В то же время украинская власть была ( за определенными личными исключениями) очень недовольна, и я их хорошо понимаю.

2. Вторая хорошая новость состоит в том, что само гражданское общество заметно консолидировалось для того, чтобы разбираться с вызовами и ловушками. Здесь нужно упомянуть:

- Манифест гражданского общества ( Луганская декларация ) о принципах и ценностях восстановления и послевоенной жизни.

— Консолидированная позиция украинского бизнеса по экономической политике, высказанная Коалицией бизнес-сообществ за модернизацию Украины.

— Проект «Украина после победы»: общее видение 40+ аналитических центров, активно распространялось и обсуждалось в кулуарах Лугано; это первый черновик, приглашение к диалогу, который будет развернут в ближайшее время.

Есть определенные подводные камни, с которыми еще придется разбираться.

— Цикл конференций «Уроки войны и восстановление страны и общества», стартовавшей на общей платформе университетов НаУКМА и УКУ, уже прошли две конференции, видеозаписи доступны.

— Наконец, украинский бизнес объединенными усилиями организовал украинско-швейцарский бизнес-хаб, арендовав помещение напротив конгресс-центра, и там постоянно продолжались очень интересные обсуждения, порой более интересные, чем на основной сцене.

3. Третья хорошая новость – международные партнеры также сделали несколько важных шагов по консолидации своей позиции. Во-первых, были формально согласованы принципы восстановления Украины:

- Партнерство на основе украинского лидерства.

- Фокус на реформах.

- Прозрачность, подотчетность и верховенство права.

- Демократическое участие и децентрализация.

— Привлечение бизнеса, гражданского общества, научных работников и местного самоуправления.

- Гендерное равенство, инклюзивность, права человека.

— Принципы устойчивого развития и зеленого перехода.

Во-вторых, правительства европейских стран по сути говорили почти одним голосом, провозглашая те или иные принципы. Это было хорошо видно на специальной сессии официальных заявлений, где каждая страна и международная организация имела 2-3 минуты, чтобы заявить объем помощи и условия ее оказания.

Конечно, есть еще некоторые разногласия в позициях между Евросоюзом и США — между прочим, не до конца понятно, кто будет лидером процесса. Евросоюз провозгласил, что восстановление Украины является частью процесса евроинтеграции. Здесь есть некоторые подводные камни, с которыми еще придется разбираться.

Так же международные финансовые институты, традиционно имеющие очень разные подходы, еще окончательно не согласовались между собой. Но так или иначе, процесс консолидации и в этом углу треугольника интенсивно продолжается.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Между хорошими и плохими новостями замечу, что подавляющее большинство официальных представителей Украины на сцене выглядели довольно хорошо: четкая коммуникация, хорошие слайды, хороший английский язык. Я не записываю это в хорошие новости, потому что считаю это нормальным. Премьер Денис Шмигаль, министры Александр Кубраков, Алексей Чернышев, Михаил Федоров – представители современной европейской страны, которые могут вести диалог на равных со своими иностранными партнерами. Повторюсь, считаю это нормальным и не вижу здесь повода для празднования. ( Отдельно стоит ужасно провальное выступление Даниила Гетманцева, но это скорее исключение).

Теперь плохие новости.

1. Первая плохая новость — фактически не произошло сближения позиций между украинскими властями и международными партнерами. Последние ожидали четкий план действий и прозрачную архитектуру системы финансирования — им предложили лишь определенные подходы и принципы. Это тоже неплохо, но с той стороны рассчитывали на большее. ( Пишу на основе разговоров с разными людьми, понимая, что кто-то другой имел другие разговоры и другие впечатления.) Итак, мы могли продвинуться на шаг, а сделали полшага.

От украинской стороны ожидали ответ на главный вопрос: как все это будет работать? Его пока нет.

(Впрочем, какие-то документы сейчас опубликованы в открытом доступе, и прямо в ходе конференции друзья из общественных организаций показали мне там пару строчек, где миллиарды уже были расписаны на Коломойского.)

2. Вторая плохая новость : на фоне консолидированных двух вышеупомянутых углов треугольника третий – украинская власть – казался неконсолидированным, не как одна команда. Различные выступления, сами по себе часто блестящие, были не связаны между собой. Ну, а отдельные персонажи несли откровенный бред. Другие же пространно поддерживали нарратив о « инвестиционный потенциал, замечательных образованных и трудолюбивых людей, богатые природные ресурсы» ( который я слышу уже 30 лет) там, где от них ожидали рассказы об институтах и бизнес-климате.

3. Наверное, самый большой прокол заключался в том, что из основной рамки обсуждения выпали инвестиции . Никто не сказал ни слова о либерализации экономики, об экономической свободе и защите прав инвесторов, о конкретных шагах по перечню срочных антикоррупционных мер. Особенно удивительным это было на экономической панели, где ключевым оратором был Даниил Гетманцев, а зал был заполнен представителями инвесторов. Они не услышали того, что ждали. Я хотел задать вопрос бестолковому оратору, сконцентрировав его внимание на главной проблеме, но мне не позволили этого сделать.

Одними грантами, кредитами и пожертвованиями невозможно набрать сумму средств, достаточное даже на простое восстановление Украины, не говоря уже о модернизации. Это астрономические деньги, столько в мире просто нет. Основным источником денежных средств будут инвестиции. А инвесторов интересуют очень конкретные вопросы, о которых на конференции не было ни слова.

Не обошлось без курьезов. Инвесторы, политики и дипломаты очень хорошо умеют считывать « язык тела», так что когда один высокопоставленный чиновник, говоря о поступлении денег, потирал ручки, это было замечено и потом обсуждалось в кулуарах. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.

Наверное, здесь нужно ставить точку. После конференции всем нужно делать домашнюю работу: наладить взаимодействие и разработать ожидаемые документы, включая конкретные проектные решения для основных сфер. Общая оценка эффективности конференции как очередного этапа на пути к описанной выше основной цели – 50% ( моя субъективная оценка). Давайте ломать эту скалу дальше.

Текст опубликован с разрешения автора

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