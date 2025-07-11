Чем обстреливали Киев. Насколько опасны дроны Гербера

После обстрелов в отчете Воздушных сил пишут о БПЛА и ракетах, которые были локально потеряны. Что такое «локально потерянные»? Их не видят, где они упали. Это исключительно касается дронов типа Гербера. Пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиные силы, созданные в Китае, выпущенные, видимо, все же в России. Эти дроны по скоростным характеристикам не соответствуют шахедам, они гораздо медленнее. Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим селекции по скорости. Если в аппаратуру ввести параметр «не выводить на экран цели, которые движутся со скоростью меньше 150 километров в час», за ними никто не будет наблюдать и они локационно потеряются.

Реклама

Был такой анекдот про невидимого Джо. Почему Джо невидимый? Да потому, что никому не нужен. Это дроны, которые не несут взрывчатки. Даже было попадание в студенческое общежитие одного такого дрона Гербера. Он разбил стекло и раму.

Герберу с самого начала производили в трех вариантах.