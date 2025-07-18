На какие ракеты от западных союзников может рассчитывать Украина

Речь шла исключительно о крылатых ракетах воздушного базирования для истребителей F-16. Выбора там особого нет. Там выбор между ракетой JASSM и ракетой Tomahawk. Ну Tomahawk вряд ли мы получим, потому что это крайне далекая перспектива. Простые варианты ракет JASSM, имеющие дальность от 360 км, и имеющие дальность до 980 км, можно было бы рассмотреть. Во всяком случае Польша заказала у США 821 ракету JASSM повышенной дальности — до 980 километров, JASSM-ER. В общем, только ракету JASSM можно подвести под этот класс дальнобойных ракет, но все это — крылатые ракеты. Если речь идет о ракетах меньшей дальности, ну, пожалуй, нам США отсыплют немного ATACMS.

Реклама

На Западе проспали все российские усовершенствования ракетного оружия.