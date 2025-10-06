Что происходит в Европе вокруг поддержки Украины

Орбан и Фицо, а теперь — Бабиш, — это не про любовь к России, это про шантаж Брюсселя

Это политики, которые свою карьеру построили на претензиях к Евросоюзу, хотя во многом именно благодаря Евросоюзу их страны выгребли из совка и оказались в «золотом миллиарде».

Неблагодарность — это базовая черта популизма, которая не имеет национальных признаков.

Целая транснациональная партия политиков Восточной Европы обвиняют Брюссель во всех бедах и требуют новых дотаций и компенсаций. А для этого — ищут повод, чтобы давить на Брюссель своим правом вето. Так случилось, что на сегодняшний день самый сложный и стратегический вопрос для ЕС — это поддержка Украины. Поэтому партия шантажистов при каждой возможности и угрожает заблокировать эту поддержку.

Но, когда, например, Венгрии Брюссель идет навстречу и открывает возможности для очередного транша, Орбан снимает свою блокировку, — пока не появится новая возможность. А его избиратели тем временем выслушают очередные нытье о том, как их обворовывают Брюссель и соседи.

Мораль? Ее не будет.

Но хорошая новость в том, что пока стратегические союзники Украины в Европе не присоединились к партии шантажистов. Хотя и в Германии, и во Франции, и в Великобритании тоже налицо сейчас тревожные тенденции.

После выборов в Чехии власть Бабиша не будет абсолютной. В отличие от Орбана он точно не станет однопартийным хозяином страны. Напоминаю, совсем недавно президентом этой страны был контраверсионный Земан, который наговорил много и о поддержке России, и, одновременно, о поддержке Украины. Но его и Украина, и Европа, и сама Чехия уже успешно пережили.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора