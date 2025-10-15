Вашингтон наступает на Москву

После того, как администрация Трампа заявила об окончании войны в Газе, вопросом номер один на мировой повестке дня снова стала война России против Украины

В последние дни плотность контактов между Вашингтоном и Киевом стремительно растет. В течение последнего уикенда лидеры двух стран созванивались дважды. В Вашингтоне уже работает украинская делегация, которая готовит встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября. Чего от нее можно ждать?

В мировых медиа практически ежедневно обсуждается вопрос передачи Украине американских ракет Tomahawk. На самом деле, спектр тем для разговора между двумя лидерами гораздо шире: это и поставки ПВО, и сотрудничество в сфере беспилотных технологий, и обмен разведданными. Но на слуху именно Томагавки. В частности, на страницах Financial Times директор оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Петтиджон высказывает предположение, что в краткосрочной перспективе США смогут поставить Украине лишь от 20 до 50 Томагавков. Такое количество ракет вряд ли коренным образом изменит ход войны.

Но дело, как уже отмечалось, не только в американских ракетах. Сам факт того, что США поставляют Украине подобное дальнобойное оружие может открыть путь к поставкам аналогичных вооружений со стороны европейских стран. Кроме того, это будет означать, что ядерные угрозы Кремля уже не работают. Между прочим, на болотах повысили градус ответных угроз, но это никак не отражается на отношениях между Киевом и Вашингтоном или между Киевом и Брюсселем.

Так что главное не Томагавки, главное то, что США меняют дипломатическую стратегию в отношении России. От лести и дипломатических реверансов Вашингтон переходит на понятный для России язык — язык силы. Администрация Трампа продолжает говорить о возможности переговоров, но уже невозможно представить «красные дорожки» для Путина. Время «красных дорожек» осталось в прошлом как досадное внешнеполитическое недоразумение. У Трампа закончились пряники для российского диктатора, остались — кнуты.

Такую трансформацию американской дипломатии в отношении войны России против Украины можно описать очень короткой фразой: Вашингтон сделал ставку на Украину. Это произошло после того, как Белый дом понял, что Украина никогда, ни при каких условиях не капитулирует. Теперь США не просто «нейтральный переговорщик» (а, напомню, еще несколько месяцев назад Трамп пытался играть именно такую роль), а важный партнер и даже союзник Украины. Это одна из наших маленьких побед, добытая кровью на поле боя.

Позиции России на международной арене ослабевают, экономика страны-агрессора катится в пропасть, бензиновый кризис на болотах набирает обороты. Все эти факторы, безусловно, играют свою роль во время встречи президентов 17 октября. Безусловно, мы надеемся на поддержку наших друзей. Но главными факторами, опять-таки, были, есть и остаются несокрушимость украинцев и эффективность Сил Обороны. Потому что от нас и только от нас зависит наше выживание, наша безопасность и наше будущее. Слава Украине!

