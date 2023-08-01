Удары БПЛА по Москве: в Кремле заявили, что «угроза существует»

1 августа, 14:12
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Дмитрий Песков (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Во вторник, 1 августа, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал удары БПЛА по Москве.

У спикера диктатора спросили, какие выводы делают в Кремле о защищенности Москвы от атак дронов и в каком случае будет необходимо усиливать меры безопасности.

«Вчера я говорил, что комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные», — сказал он.

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Песков признал, что «угроза существует, она очевидна» и добавил, что «меры принимаются».

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В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва Дмитрий Песков Дроны Война России против Украины

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