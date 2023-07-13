Как воспринимать решение Вильнюсского саммита по Украине 13 июля, 09:03

Альтернативы пути step by step в Альянс нет

Редко когда на повестке дня саммитов НАТО было так много нерешенных вопросов, как во время встречи лидеров Альянса в Вильнюсе. Завершение присоединения Швеции, ранее заблокированное президентом Турции Эрдоганом. Превращение многолетней риторики о возможности членства Украины в НАТО в трудный, но реальный путь к вступлению, который хочет видеть Киев. Дальнейшая подготовка к длительному противоборству коллективного Запада с Москвой. Наконец, роль НАТО в противостоянии с растущим Китаем. Ответы на них демонстрируют, что Организация Североатлантического договора реагирует на все более непредсказуемый мир единством и силой в случае менее противоречивых вопросов (членство Швеции, обновление оборонных планов на фоне российской угрозы) и оставляет пространство для продолжения дебатов и свободы маневра, когда речь идет о более сложных (присоединение Украины).

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Превратить риторику о членстве Украины в прямой путь к ее вступлению в НАТО на встрече в Вильнюсе не удалось, хотя и был отменен ПДЧ, а рядом с термином «Украина» есть термин «приглашение». В совместном коммюнике саммита отмечается: «Будущее Украины в НАТО. … Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству. … необходимы дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности. … Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены».

Насколько эти формулировки смогут компенсировать 15 лет без присоединения, несмотря на обещание (решение Бухарестского саммита 2008 года) и пагубные последствия тогдашнего выбора, покажет время.

Продолжением войны Москва сможет держать ситуацию в заложниках

Сегодня же можно констатировать, что на Вильнюсском саммите, как и на встрече в Бухаресте, не удалось избежать расплывчатых обещаний без реального содержания. Альянс подтвердил, что Украина может получить приглашение присоединиться к нему, обусловив это ее прогрессом в сфере оперативной совместимости, необходимостью дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности и единодушным согласием всех государств-членов. Однако ни четкого графика, ни конкретных условий для возможного членства Украины в решении саммита нет. Показательно также, что участники саммита, говоря о перспективах евроатлантической интеграции Украины, не чурались формулировок «после войны» или «после боевых действий». Так что, похоже, что самим продолжением войны Москва сможет держать ситуацию в заложниках на неопределенный срок.

НАТО действует на основе консенсуса. Каждый действующий член должен одобрить приглашение новой страны. Печальная реальность заключается в том, что на сегодня нет согласия относительно принятия практических шагов в направлении членства Украины «прямо сейчас». Однако это было известно еще до саммита, поэтому его решения не могли быть прорывными в принципе. Но окно возможностей все же остается открытым, по крайней мере до следующего саммита НАТО в Вашингтоне. Результаты вильнюсского саммита показали, что «одним махом» решить сложную проблему евроатлантической интеграции Украины невозможно. Впереди тяжелая работа в режиме step by step. Потому что альтернативы нет. И чем дольше будет продолжаться война, тем еще более важными будут становиться союзники и ресурсы.

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Показательно, что на фоне общего разочарования результатами саммита и массовой «журбинки» в Украине, те, кто держат сегодня над нами небо, лишены таких эмоций. Знакомый защитник так прокомментировал Вильнюс: «Сдвиги есть. Однако незначительные и дорогой ценой. Поэтому у нас только один путь — вперед! Только бы сил хватило».

Сейчас Альянс и его государства — члены могут больше сосредоточиться на том, что нужно украинцам для успеха в контрнаступлении, и продолжать предоставлять Киеву то, что будет способствовать освобождению территории страны и восстановлению фиксированных границ. Украина же, кроме отпора агрессору, должна прекратить быть государством, которое параллельно воюет против самого себя, тормозя борьбу с коррупцией или обеспечение верховенства права, и ускорить необходимые реформы. И даже если на время юбилейного саммита, приуроченного к 75-летию НАТО, который весной 2024 года будут принимать Соединенные Штаты, это не будут границы 1991 года, а реформы будут только внедряться, Альянс должен был бы поспешить отправить приглашение Киеву и начать процесс вступления страны как союзника, предоставив гарантии безопасности шведского или финского типа контролируемым украинским правительством территориям. Это будет хорошая возможность для США и лично президента Байдена продемонстрировать пример сильного американского лидерства, которое необходимо, чтобы окончательно победить Россию, сохранить украинскую независимость, избавиться от восточноевропейской серой зоны и восстановить безопасность на континенте. И это дало бы Альянсу «новую причину жить», поддерживая свою основную функцию надежного «страхового полиса» на плохие времена и инструмента коллективной обороны евроатлантического мира.

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