Зеленский везет домой суррогат НАТО 12 июля, 18:17

Чем жила страна 12 июля 2023 года

● Суррогат НАТО в формате G7. Лидеры Большой семерки (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) на саммите НАТО согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В ее тексте лидеры G7 подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность страны — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать официальный Киев в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

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Надо отметить, что конкретные двусторонние соглашения по этим гарантиям будут подписаны позже, — с сегодняшнего дня только начинаются соответствующие переговоры.

Каждая из стран G7, согласно тексту декларации, будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для: усиления ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. ); укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление страны, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры G7 также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась: повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров; продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

● Премьер Японии Фумио Кишида во время брифинга заявил, что к декларации впоследствии сможет присоединиться любая страна. Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку и подчеркнул, что украинская делегация привезет домой значительную победу в сфере безопасности для Украины.

● Неидеальные итоги саммита. Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО в рамках саммита Альянса в Вильнюсе подчеркнул: Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока идет война, но «понимает», что вступление состоится, когда будет безопасно на ее территории. Владимир Зеленский подчеркнул, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, «но если бы было приглашение в НАТО — они были бы идеальны».

Вчера генсек Йенс Столтенберг объяснил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия». Также он анонсировал начало работы Совета Украина-НАТО (сегодня состоялось его инаугурационное заседание) и подготовку гарантий безопасности для официального Киева. По мнению Зеленского, Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции Украины в альянс.

● На саммите в Вильнюсе Украине не предоставили конкретной формулы для вступления в Альянс из-за того, что ситуация на фронте является «динамичной», пояснил Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

● Главное — оружие? Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что Совет Украина-НАТО и гарантии безопасности важны, но наиболее насущным вопросом является обеспечение достаточного количества оружия для Украины. Он добавил, что главной задачей является обеспечение преимущества Украины в войне с Россией, поскольку если этого не будет, то «нет смысла» обсуждать вопрос членства Украины в НАТО.

«Франция разработала планы по развертыванию ракет большой дальности, Германия объявила вчера, что сосредоточится на улучшении оборонительных систем и увеличении количества бронетехники. Соединенные Штаты недавно объявили о новом большом пакете боеприпасов, и несколько других союзников также сделали похожие объявления о новых инициативах или развитии военных возможностей», — рассказал генсек Альянса.

● Зеленский говорил с Байденом. На полях саммита НАТО Владимир Зеленский встретился с американским президентом Джо Байденом. «С нетерпением жду того дня, когда мы с вами встретимся и будем праздновать официальное членство Украины в НАТО», — сказал американский лидер своему украинскому коллеге во время вступительного слова. Оба поговорили публично, а затем началась закрытая часть общения. О ней Зеленский написал в Twitter: «В поле зрения — безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно».

● Вашингтон все еще боится войны с Москвой. Вступление Украины в НАТО прямо сейчас нецелесообразно, объяснил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Весомой причиной является то, что это «мгновенно бы втянуло США в войну с Россией».

Однако Миллер заверил, что НАТО продолжает придерживаться политики «открытых дверей» и Украину пригласят в НАТО тогда, когда все условия будут выполнены, несмотря на требования России. Он также добавил, что отмена плана действий по членству (ПДЧ) является признанием успехов, которые Украина сделала за последние несколько лет и означает, что она становится все более интегрированной с НАТО.

Среди условий, которые нужно выполнить Украине для присоединения к НАТО, Миллер отметил укрепление демократии и антикоррупционной реформы, добавив, что Украина уже сделала существенный прогресс в реформах демократизации и армии.

Но официальному Киеву, как оказалось, условия неизвестны:

● Что же нужно для вступления? Условия для членства Украины в НАТО неизвестны, заявил Радио Свобода Дмитрий Кулеба, отечественный министр иностранных дел. «Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция — есть какие-то условия, которые нужно выполнить», — добавил он.

Кулеба отметил, что Киев продолжит работать с союзниками для того, чтобы все не замерло на месте, «а мы двигались вперед».

Министр пояснил, что наиболее консервативно настроенными относительно будущего членства Украины в НАТО были США и Германия. «Зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово „приглашение“ вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не оказывала этому сопротивления. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — резюмировал Кулеба.

● Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие. Так он отреагировал на критику со стороны президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

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● Британская The Guardian развенчала попытки стран НАТО подать коммюнике саммита(об отмене ПДЧ для Украины, но без конкретных обещаний, когда же официальный Киев сможет присоединиться к Альянсу, кроме заверения, что это произойдет после войны) как шаг вперед для Киева и прямо назвала решение первого дня неудачей для Украины, поскольку в подписанной лидерами стран НАТО декларации нет «ни четкого графика, ни четких условий для ее возможного членства».

● На саммите НАТО в Вильнюсе главы государств посылают сигнал украинским солдатам в окопах, что те еще «недостаточно современны» для Альянса, — это плевок в лицо украинским военным, написал заместитель главного редактора немецкой BILD Пауль Ронцхаймер.

● НАТО сделало Кремлю плохо. Комментируя тему гарантий безопасности Украине от стран НАТО, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что те «делают плохо» России. По его словам, предоставляя любые гарантии безопасности Украине, страны НАТО посягают на безопасность РФ, а кремлевский режим «надеется» на мудрость стран Запада. «Они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего будем исходить», — добавил Песков.

«Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это не Москва решает», — заочно ответил Пескову генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● ЕС готовит Украине большие подарки? Несмотря на то что Украина не получила «зеленого света» на членство в НАТО на саммите в Вильнюсе, Запад готовит «замечательные вещи» и «большие подарки» для Украины в конце 2023 года. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич. Он отметил, что не хочет вмешиваться в дела «великих держав», однако добавил, что ожидать хороших новостей стоит относительно того «что касается ЕС».

● А Владимир Зеленский заявил, что начало переговоров о членстве Украины в ЕС возможно в конце 2023 года.

● F-16 появятся в следующем году. Истребители F-16 могут появиться в Украине в первом квартале 2024 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, тренировки украинских пилотов должны начаться в августе или в начале сентября. «Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самих самолетов», — отметил руководитель МИД.

● Дополнительные Patriot от Берлина. Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности о поставках Украине дополнительных пусковых установок Patriot и ракеты для них от Германии.

● И дополнительные NASAMS от Осло. Норвегия передаст украинской армии две установки ЗРК NASAMS и запасные части к ним. Также Осло направит в Украину еще 1000 разведывательных беспилотников Black Hornet, сообщил министр обороны этой страны Бьорн Арильд Грам. По его словам, Украина очень довольна этим типом дронов, которые Осло уже передавало ранее, и попросила предоставить новые.

Black Hornet используют для разведки, он подходит для ведения боя в условиях города, прост в эксплуатации и его сложно обнаружить. Эти беспилотники весят всего 18 г, ускоряются до более 20 км/ч, имеют дальность полета около 2 км.

● Украинские военные полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении, а россияне на юге несут «колоссальные потери». Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он добавил, что ВСУ имеют частичный успех, ведут контрбатарейную борьбу и разминируют территории.

Шершень добавил, что оккупанты перебрасывают на линию фронта резервы, живую силу и технику. По его словам, в живой силе россияне имеют «значительное преимущество», но оккупанты демотивированы.

● Наступление возле Бахмута продолжается. Силы обороны Украины наступают севернее и южнее Бахмута. На двух направлениях (в районах поселка Белая Гора к югу от города) имеют успех, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по целям россиян и ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты, по словам Ковалева, оказывают мощное сопротивление, перемещают свои подразделения, войска и применяют резервы.

● Минус полтысячи оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 235 530 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4090 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 7990 (+7), артсистем — 4402 (+17), РСЗО — 674 (+2), средств ПВО — 415 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33) и многое другое.

● Вчерашний удар ВСУ по командному пункту 58-й общевойсковой армии РФ в оккупированном Бердянске (вероятно, ракетами Storm Shadow), во время которого был убит российский генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командующего Южным военным округом РФ, выявил неспособность РФ защититься от украинских ударов по российским штабам. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Также ISW вспомнил слухи о том, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов отстранил командующего 58-й армией (размещена в резерве россиян на юге Херсонщины и Запорожской области) генерал-майора Ивана Попова после того, как последний выразил обеспокоенность о необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины.

И напоследок:

● Дело 47-й бригады. Вчера главный сержант 47-й отдельной мехбригады Магура Валерий Маркус (наверное, самый медийный сержант ВСУ) написал рапорт, где попросил перевести его на более низкую должность. «Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным», — заявил он.

Со своей стороны, командир 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Сак (Стафф) сегодня призвал прекратить конфликты в подразделении. По словам Сака, бойцы бригады километр за километром освобождают территорию Украины от оккупантов на одном из самых тяжелых участков фронта (подразделение действует к югу от Запорожья, наступая от Орехова на Токмак), выполняя боевые задачи 24/7.

Пока информации о том, чем завершилось это дело, нет.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.