Украина вышла из серой зоны. Что понял Евросоюз? 24 июня, 14:20 Цей матеріал також доступний українською

Не буду разбрасываться фразами об «окончательном европейском выборе» и прочем, потому что они не соответствуют моменту

Представьте себе ситуацию. В ходе Второй мировой после нападения на Польшу вермахт «забуксовал». Разрушаются польские города, убиты многие мирные жители, в оккупированных районах совершаются зверства, но сопротивление продолжается. Враг продвигается медленно, несет потери, теряет наступательный потенциал. Что это значит для мира? Шанс. Аушвиц, Майданек, «окончательное решение», бомбардировка Ковентри, разрушенные города и деревни — все это впереди. Все это еще не произошло, и можно сделать, чтобы оно не произошло.

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Тогда у человечества такого шанса не было, но он есть сейчас. И этот шанс человечеству предоставила Украина. Никто даже не думает, что агрессор хотел захватить Украину «за три дня», чтобы просто провести парад на Крещатике? Очевидно, это должно стать прелюдией для «большого реванша», и этот реванш был похоронен ценой страданий и смертей украинцев. Украина спасает мир, в первую очередь европейскую часть этого мира. Поэтому наша оборона в этой войне — это самый большой за десятки лет вклад в защиту европейских ценностей и будущего. Европа сильнее с Украиной — хорошо, что там тоже начинают это понимать.

Поэтому решение подать заявку на вступление в ЕС 28 февраля, принятое политическим руководством Украины, было правильным и своевременным. И вот — за четыре месяца Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

То, о чем было много разговоров столько лет, наконец-то стало официальной реальностью. Конечно, сейчас будет много выражений в стиле «а что он дает, но это ничего не значит…»

Значит, и достаточно много. Иначе бы не было столь сложных разговоров, не было масштабной работы по убеждению «колебавшихся» стран ЕС. Не было бы многочасовых переговоров нашего президента Зеленского с лидерами ведущих государств ЕС. Не было бы разного рода переговоров и согласований.

Не было бы настоящей истерики разных муртадов бункерного деда, и это понятно. Ведь даже муртады понимают, что эта война «за возрождение СССР» превращается в окончательное закрытие любых реваншистских проектов «имперского могущества».

Это тектоническое смещение в сознании европейцев

Не буду разбрасываться фразами про «окончательный европейский выбор» и тому подобное, потому что они не подходят к этому моменту. Но это действительно важный акт перемещения Украины из серой зоны между Европой и пространством дикости в полноценную часть цивилизованного человечества.

По прагматическим соображениям мы не можем забывать, что именно Европа так или иначе остается нашим тылом, через который нам поступает много необходимого для борьбы и сопротивления, которое на первых этапах войны играло важную роль убежища для беженцев, а в будущем должно помочь в восстановлении Украины. Сотрудничество со странами-соседями, являющимися членами Европейского Союза, а также с другими членами Евросоюза, обеспечивает нам оборонную, экономическую и гуманитарную поддержку. А в скором будущем это возможность модернизации, восстановления, развития обновленной Украины.

На самом деле это тектоническое смещение в сознании европейцев и их политических элит, которые еще недавно даже не представляли в помыслах о присоединении Украины к ЕС. Но, конечно же, это означает и наличие следующих задач, которые следует выполнить в ближайшее время. Список их — известный. Ответственность за их реализацию — тоже.

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