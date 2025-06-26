Рекордная помощь и прозрение Трампа. Чем завершился для нас саммит НАТО в Гааге

Закончился саммит НАТО в Гааге. Это феерическая премьера нового Генсека НАТО Марка Рютте. Конечно, экс-премьеру Нидерландов, который был на посту 13 лет, помог и родной дом. Он выглядел очень умелым дирижером оркестра, который местами фальшивит или совсем не знает нот.

После саммита «Большой семерки» в Канаде прогнозы были апокалиптические: от ожидания скандала до развала самого альянса. Европейские лидеры понимали всю опасность ситуации. Они делали все возможное, чтобы США остались страной-участником.

Да, Рютте очень много работал над всеми мелочами, чтобы Трампу было комфортно. Были красные дорожки, ужин и завтрак у короля Нидерландов Виллема Александра, комплементарные выступления, короткое пленарное заседание на 2,5 часа, сжатая итоговая декларация. Документ, в котором говорилось о помощи Украине, подписали и президент Трамп, и премьер Орбан. Как это удалось? Дипломатия — большое дело.

Впервые на полях саммита работали разноформатные форумы, на которых продуцировались необходимые решения: от публичных обсуждений до оборонной промышленности. Хотя в повестке дня нигде не говорилось о собрании «Украина-НАТО», но фактически 23 июня было посвящено Украине. Почти все решения были приняты до приезда президента Трампа. В этот раз никто долго не мусолил вечную тему членства Украины в НАТО, а выделили рекордную помощь Украине — 35 млрд евро в дополнение к уже выделенным. Украина получила все, что было необходимо.

Хорошей точкой стала встреча президентов Трампа и Зеленского

Хорошей точкой стала встреча президентов Трампа и Зеленского. Хорошо, что она состоялась. И была достаточно выдержанной. Это Гаага так влияет? А, возможно, и полный провал миротворческой миссии президента США на Ближнем Востоке. Тема ядерки таки пугает Трампа. Не исключаю, что подействовало на Трампа и заявление Дмитрия Медведева о том, что РФ готова помочь Ирану создать ядерную бомбу.

Президент Трамп на саммите вел себя достаточно адекватно. Наблюдалось изменение его риторики в отношении Украины. Он даже назвал Зеленского «милым» и впервые сказал, что хотел бы помочь Украине. Не знаю, насколько долгой будет эта положительная волна. Но Трамп уже точно понимает, что российско-украинская война не может будет закончена по его приказу в течение 24 часов. Он назвал это свое заявление саркастическим. Видимо, дошло, наконец.

Саммит НАТО продемонстрировал, что Европа способна защищаться. И, кажется, это увидел президент Трамп. Впервые за существование альянса наблюдалось тесное сотрудничество ЕС и НАТО. Увидели все это в Кремле и заявили, что объявляют перерыв в стамбульских переговорах. Что-то придумают эти нелюди.

А нам свое делать. Главное, чтобы было с кем.

