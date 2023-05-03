Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Дырявое ПВО России и работа наших беспилотников. К чему готовится Украина

3 мая, 15:39
NV Премиум
Поделиться:

Для наших беспилотников неподъемных целей нет

После того, как два наших беспилотника прошли полностью эшелонированную систему ПВО России в районе Севастополя и подожгли 10 резервуаров с 20 тысячами тонн дизеля, — понятно, что российское ПВО полностью дырявое. То есть, в районе Севастополя у них были все виды ПВО — от боевых дельфинов (наверное, и дельфинов научили с ПЗРК из-под воды стрелять) и до С-400 Триумф. Это все сосредоточено в районе Севастопольской бухты. Прикрывает и бухту, и окрестности, — и вот два беспилотника прошли, подожгли. Все это прекрасно видели.

Видео дня

После этого для наших беспилотников неподъемных целей нет. Вопрос — в целесообразности их использования. Вот, допустим, нет смысла использовать беспилотники по объектам, которые не могут подорваться и нанести какого-то вреда.

Самолеты — одна из приоритетных целей, так как взрыв 20-килограммовой взрывчатки рядом с бортом или на борту самолета выводит его из строя. Мы видели, как вывели из строя А-50 белорусские партизаны.

Теги:   Севастополь наступление ВСУ Севастопольская бухта Удар по Кремлю беспилотниками Роман Свитан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X