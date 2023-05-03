Дырявое ПВО России и работа наших беспилотников. К чему готовится Украина 3 мая, 15:39 NV Премиум

Для наших беспилотников неподъемных целей нет

После того, как два наших беспилотника прошли полностью эшелонированную систему ПВО России в районе Севастополя и подожгли 10 резервуаров с 20 тысячами тонн дизеля, — понятно, что российское ПВО полностью дырявое. То есть, в районе Севастополя у них были все виды ПВО — от боевых дельфинов (наверное, и дельфинов научили с ПЗРК из-под воды стрелять) и до С-400 Триумф. Это все сосредоточено в районе Севастопольской бухты. Прикрывает и бухту, и окрестности, — и вот два беспилотника прошли, подожгли. Все это прекрасно видели.

Видео дня

После этого для наших беспилотников неподъемных целей нет. Вопрос — в целесообразности их использования. Вот, допустим, нет смысла использовать беспилотники по объектам, которые не могут подорваться и нанести какого-то вреда.

Самолеты — одна из приоритетных целей, так как взрыв 20-килограммовой взрывчатки рядом с бортом или на борту самолета выводит его из строя. Мы видели, как вывели из строя А-50 белорусские партизаны.