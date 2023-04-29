Взрыв в Севастополе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами для Черноморского флота РФ — ГУР 29 апреля, 14:46 Резервуары с нефтепродуктами для ЧФ РФ горят под Севастополем, 29 апреля 2023 года (Фото:«Governor» of Sevastopol Mikhail Razvozhaev via Telegram / Handout via REUTERS)

Взрыв на вражеской нефтебазе, прогремевший 29 апреля у Казацкой бухты в оккупированном Севастополе, уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, уничтоженные нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота РФ.

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«"Бавовна» в Севастополе — божья кара, в частности за убитых гражданских в Умани, среди которых есть пятеро детей. Эта кара будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", — сказал Юсов в комментарии РБК-Украина.

Представитель военной разведки добавил, что Украине известно о масштабах хищений как на этой нефтебазе, так и других подобных крымских объектах.

«Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны», — сказал представитель ГУР МО.

Взрыв в Севастополе: что известно?



Ранним утром в оккупированном Крыму в Казачьей Бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте поднялся густой черный дым.



Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных километров. По состоянию на 14:00 там заявили, что пожар «ликвидировали».

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил об «атаке дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к сегодняшним событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.