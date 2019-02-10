Алексей Бондарев
Ученый суслик и темный секрет Луны
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Алексей Бондарев

Руководитель отдела Техно (НВ)

Ученый суслик и темный секрет Луны

Сегодня, 18:02
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NASA

Откуда взялась Луна

На этой неделе мы узнали, как формировалась Луна, умилялись суслику-археологу и поражались последствиям глобальной эмансипации.

Суслик помог археологам найти старинный клад

157 серебряных монет были найдены во время раскопок на территории Селитренного городища в Астраханской области.

Примечательно, что помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул монеты наружу, так как они мешали ему при перемещении по своему маршруту под землей. Интересно, суслика упомянут в научной работе об этой находке?

Астрономы обнаружили органические молекулы вокруг новорожденной звезды

Данные были получены с телескопа ALMA в Южной Америке.

Анализируя данные, ученые смогли обнаружить сложные органические молекулы, включая метанол, ацетальдегид, метилформиат, ацетонитрил и ацетон. Это первый случай, когда ацетон был однозначно обнаружен в области формирования планет.

Ученые выяснили, как проходила эволюция кенгуру

Принято считать, что кенгуру научились прыгать, когда климат в Австралии стал сухим и уничтожил леса. Однако теперь шведские исследователи доказали, что прыгать кенгуру начали примерно на 10 млн лет раньше.

Открытие заставляет задуматься о том, как современные кенгуру пришли к прыжку. Значит, для такого странного способа передвижения были другие предпосылки.

Население Земли начнет сокращаться из-за нежелания женщин иметь детей

Эксперты предполагают, что все больше женщин на Земле не хотят иметь детей. Из-за этого прогнозы о стремительном росте мирового населения могут быть неверными.

Многие авторитетные организации, включая ООН, прогнозируют, что популяция человека на Земле перевалит за 10 млрд уже через 30-40 лет. 

Но с этим согласны не все. Канадские исследователи на днях представили альтернативное исследование популяции людей и пришли к выводу, что через 30 лет население начнет стремительно сокращаться.

А все потому, что все больше женщин в развивающихся странах получают доступ к смартфонам и соцсетям, утверждают исследователи. Жуть просто :)

Ученые NASA предложили переписать теорию формирования Луны

Согласно общепринятой теории, Луна - часть небесного тела, которое столкнулось с прото-Землей. Однако, новое исследование NASA, объединяющее эксперименты и анализ образцов, собранных почти 50 лет назад, предоставляет доказательства того, что Луна образовалась из тех же материалов, что и Земля.

Точнее, новая теория опровергает идею о том, что Луна образовалась из материала ударного тела. Луна сформировалась из Земли, пишут авторы.

Теги:   Открытия Наука

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