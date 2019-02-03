Загадка темной материи и секрет алкоголизма Сегодня, 18:01 1780 Цей матеріал також доступний українською Wiki Самые интересные новости науки Wiki

На этой неделе ученые дали нам повод усомниться в существовании темной материи, открыли тайну развития алкоголизма и наконец поставили точку в вечном споре фанатов о том, кто мудрее – магистр Йода или Спок.



1

Датские ученые опубликовали исследование, согласно которому во Вселенной может вовсе не быть пресловутой темной материи.

Так, представители университета Южной Дании опубликовали исследование, согласно которому изменяя законы гравитации на огромных масштабах галактик, нам не нужна будет темная материя для объяснения устройства Вселенной.

Исследователи предположили, что каждый достаточно плотный компактный объект в космосе создает вокруг себя невидимую сферу, которая определяет, как законы физики ведут себя с возрастанием расстояния.



Объекты, которые находятся внутри этой невидимой сферы подчиняются классической теории тяготения Ньютона и взаимодействуют с массивным объектом (звездой) в центре. Но, объекты, которые выходят за пределы сферы получают значительно большее гравитационное усилие от центральной звезды, даже если их масса остается прежней.



Интересная теория, которая ставит под сомнение современное представление об устройстве Вселенной.

2

Британские исследователи утверждают, что нашли причины глобального, хотя и краткосрочного похолодания на планете несколько веков назад.

Колонизация Америки убила так много людей, что изменила климат Земли, уверяют они.

Приход белых колонизаторов привел к тому, что сельскохозяйственные земли на огромных территориях в Северной и Южной Америке были заброшены. Этого оказалось достаточно, чтобы повлиять на климат всей планеты.

Это был период охлаждения, часто упоминаемый в книгах по истории как "Малый ледниковый период" - время, когда зимой, к примеру, Темзу в Лондоне регулярно сковывал лед.

3

Многие пролистывают печальные новости о тающих ледниках. Их в последнее время все больше. Но порой эти новости действительно важны.

Ледник Туэйтса, один из самых быстро тающих регионов в Антарктиде, находится в еще более тяжелом положении, чем сообщалось ранее: под ним нашли огромные полости.

Как отмечают американские журналисты, "дыра во льду имеет площадь в две трети Манхэттена". Высота пещеры составляет примерно 350 м, а ширина - 4 км.

Таким образом, ледник тает не только сверху, но и снизу.

4

Ученые выяснили механизм развития алкоголизма. И он несколько мрачнее, чем представляли себе Сергей Довлатов и Венечка Ерофеев.

По данным нового исследования, пьянство может вызвать длительные генетические изменения, которые приведет к еще большей тяге к алкоголю.

Таким образом, чем больше человек пьет, тем сильнее меняются некоторые его гены. В какой-то момент процесс этот уже не остановить.

5

Канадские ученые решили выяснить, кто умнее из двух героев – символов мудрости в культовых научно-фантастических фильмах Звездные войны и Стар Трек.

Итак, магистр Йода или Спок?

Исследование длилось больше трех лет. Как я счастлив, что у людей есть столько времени и бюджеты на такие исследования.

Исследователи заключили, что полное отсутствие эмоций у Спока не означает его превосходство в мудрости над магистром Йодой, который может балансировать между широким спектром эмоций, извлекать из этого еще более ценную информацию о конкретной ситуации и предугадывать будущий исход действий.