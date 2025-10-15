План Трампа в Газе сработал. Что теперь с Украиной

Главные тезисы моего интервью NV относительно мирного соглашения и завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Соглашение, подписанное лидерами Соединённых Штатов, Катара, Турции и Египта, является более широкой рамкой, которая создаёт предпосылки для окончания арабо-израильского и палестино-израильского конфликтов. Эта декларация предоставляет определенный горизонт и видение будущего, выполняя функцию приведения региона к мирному сосуществованию и благополучию. Активная фаза войны в Газе завершилась. В то же время другие конфликты остаются на повестке дня, в частности, тлеющий конфликт между Израилем и Ливаном и активное вмешательство Израиля в дела Сирии.

Документ, подписанный сторонами, является договорённостью о том, каким образом они будут реализовывать двадцатипунктный план Дональда Трампа. Этот план охватывает вопросы трансформации власти и ситуации в Секторе Газа, переходного этапа деятельности органов власти, а также разоружения ХАМАСа.

Значительная часть участников саммита настаивала на том, чтобы была обязательно намечена определенная перспектива будущего, в частности, реализация концепции «двух государств» (Two State Solution).

Трамп может записать это соглашение к собственным победам

ХАМАС, похоже, не возражает против этого документа, поскольку он идет в русле плана Трампа. ХАМАС даже официально заявил, что будет жестко придерживаться пунктов этого плана, хотя пространство для интерпретации (или это политическая пропаганда) остается.

Присутствие Махмуда Абаса, президента Палестинской автономии, на саммите было важно для того, чтобы подчеркнуть легитимного палестинского партнера, который во главе ООП является единственным представителем палестинской нации.

Ситуация в Газе постепенно будет нормализоваться. Вскоре будет создано исполнительное правительство. То, что ХАМАС остается и патрулирует улицы Сектора, было согласовано с Дональдом Трампом для предотвращения хаоса. По крайней мере, он так это прокомментировал.

Об освобождении заложников и заключенных

План по освобождению заложников, который был реализован сейчас, был предложен Хамасом еще год назад, но тогда Израиль его отверг.

Израильское правительство пошло на это соглашение под давлением Соединенных Штатов. Это произошло после года войны, гибели заложников и осознания того, что Израиль не может реализовать свои максималистские цели.

Среди освобожденных палестинских заключенных есть как сторонники ХАМАСа, так и люди, задержанные во время рейдов без предъявления обвинений.

Израильтяне отказались выпускать Марвана Баргути, одного из лидеров Фатха и ключевую фигуру, которая может объединить палестинцев. Частично было удовлетворено требование ХАМАСа по замене некоторых представителей националистической организации Фатх на членов Хамаса.

Детали обмена (кого на кого меняют) коммуницируются мало, чтобы не провоцировать очередные скандалы и недовольство среди израильтян, а также палестинцев. Согласование списков продолжалось до самого последнего момента.

О роли Трампа и ошибках Нетаньяху

Дональд Трамп может абсолютно стопроцентно записать это соглашение в собственные победы. Его мастерство заключалось в том, что он сформулировал свой план таким образом, что он оказался приемлемым как для Нетаньяху, так и для других арабских стран.

Этот план не состоялся бы без ошибок Беньямина Нетаньяху. Среди ключевых ошибок:

1. Решение достичь полной победы и выход из соглашения о прекращении огня в марте.

2. Публичные призывы его политических соратников к геноцидальным действиям, что привело к серьезному падению имиджа Израиля и его поддержки в мире и США.

3. Удар по Катару (или событие, касающееся бизнес-интересов) — это поставило под угрозу огромные прибыли, поскольку окружение Трампа имеет многомиллиардные контракты со странами Персидского залива, и мировое сообщество, включая Трампа, не могло это игнорировать.

На фоне высказывания предостережений участников саммита по урегулированию ситуации с действующим правительством Нетаньяху, в следующем году в Израиле состоятся выборы. Рейтинг израильской оппозиции довольно высок и существуют шансы на смену действующего правительства.

Влияние на Россию и Украину

Мирный план и события вокруг него испортили России очень важное внешнеполитическое событие — запланированный российско-арабский саммит на высшем уровне в Москве. Саммит был отложен и, вероятно, не состоится, что свидетельствует о серьезном упадке влияния России на Ближнем Востоке. Ранее Россия активно участвовала как один из конспонсоров мирного процесса.

Для Украины это хороший результат. Хотя внимание будет сосредоточено на Ближнем Востоке, Украина может получить свою большую долю внимания к собственной проблеме, особенно если будет активно продвигать свои интересы и нарративы.

Окончание войны на Ближнем Востоке выгодно для Украины. Это предоставляет дополнительные возможности для продвижения идеи мира через силу — то есть давления на Россию для завершения войны.

Необходимость завершения войны в Украине прозвучала как на полях саммита, так и в речи Дональда Трампа, а также в его разговоре с Владимиром Зеленским.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора