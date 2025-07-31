Путина вынуждают к переговорам, но не по Украине. Что происходит

Агентство Bloomberg опубликовало новость, которая может быть достаточно важной. США, как сказано, могли переместить ядерное оружие в Великобританию. Речь идет о ядерных гравитационных бомбах. И также агентство сообщает, что самолет C-17, Globemaster, совершенно открыто совершил этот перелет с включенными транспондерами. Что здесь очень важно. Перед тем было утверждение оборонного стратегического обзора Великобритании. Его авторами являются лорд Робертсон, бывший генсек НАТО, известная советница по вопросам безопасности Дональда Трампа Фиона Гил, и Баронсон, это генерал-отставник, бывший начальник Генштаба армии Великобритании. В этом обзоре был утвержден немалый раздел, касающийся ядерного оружия, где был предусмотрен, в частности, заказ 12-ти атомных подводных лодок, несущих ядерные заряды. Также заказ у США F-35А в количестве 30 единиц, которые могут нести ядерные заряды.

Когда был с визитом президент Франции Макрон, то было сделано заявление между Киром Стармером и Макроном об объединении систем управления ядерными силами обоих государств. Здесь еще есть такая особенность, что ядерные силы Великобритании частично подчинены объединенному командованию НАТО, частично нет. А ядерные силы Франции находятся в автономном управлении под президентом Франции.

Что касается таких вещей, о которых сообщает Bloomberg, то понятно, что здесь надо обратить внимание не на само событие.