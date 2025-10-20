Будет ли переговорный прорыв в Будапеште

То, что произошло в Вашингтоне 16 и 17 октября (телефонный разговор между Путиным и Трампом; встреча Трампа и Зеленского) многие люди в Украине, в Европе и даже в США восприняли с разочарованием и с определенными опасениями. Вновь проявился феномен трамповских качелей, когда президент США качается от одной к другой политической позиции.

Реклама

Однако на самом деле не произошло ничего сенсационного. Нынешнее развитие событий было достаточно ожидаемым и даже частично анонсировалось Трампом. Я имею в виду заявления Трампа еще неделю назад, что он собирается выйти на разговор с Путиным и о перспективах мирных переговоров и о «Томагавках» для Украины.

Я еще после встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке 23 сентября писал, что Путин обеспокоен изменением риторики Трампа и определенных его позиций в отношении России и Украины, соответственно Кремль будет пытаться восстановить прямую коммуникацию между Путиным и Трампом хотя бы на уровне телефонного разговора, а в перспективе — и новой встречи президентов США и России. Собственно, это и произошло. По «Томагавкам» многие военные и политические эксперты (в том числе, и я) с большим сомнением относились к тому, что США уже сейчас предоставят нам эти ракеты.

В Украине начали понемногу в это верить

Было очень заметно, что и сам Трамп, и его администрация используют тему «Томагавков» только для давления на Россию, чтобы заставить Путина вернуться к мирным переговорам. И как только Путин позвонил Трампу и подтвердил свою готовность к возобновлению мирных переговоров, для президента США этого было достаточно, чтобы снять тему «Томагавков » (возможно, временно) с повестки дня.

Вообще тема «Томагавков» является очень показательной и в политическом, и в психологическом плане. По некоторым данным, президент Зеленский впервые попросил США о «Томагавках» как о «оружии сдерживания» в сентябре прошлого года. Но тогда нам ожидаемо сказали: нет. Почти все военные эксперты (и у нас, и за рубежом) говорили, что предоставление Украине этих мощных дальнобойных ракет крайне маловероятно. И тут вдруг, несколько недель назад, именно американская сторона начала публично поднимать эту тему.

Как я уже отметил, делалось это для давления на Россию. Но эту тему в США так разогрели, что в Украине начали понемногу в это верить. А вдруг дадут? Мне кажется, что и президент Зеленский решил воспользоваться моментом и пытался в Вашингтоне убедить Трампа, что нам действительно стоит предоставить «Томагавки», в том числе и для более эффективного давления на Россию. Но на момент встречи с Зеленским Трамп уже думал о переговорах с Путиным в Будапеште, и тема «Томагавков» для президента США стала лишней и даже излишне конфликтной.

В конце концов чрезмерный разогрев темы «Томагавков» привел к неожиданному и противоречивому эффекту. Настойчивость Зеленского, который хотел получить эти американские ракеты, Трамп воспринял как желание продолжить и даже эскалировать войну с Россией. А Трамп уже снова настроен на быстрое завершение этой войны. В связи с этим в отношениях между президентами США и Украины уже не в первый раз возник когнитивно-политический диссонанс. А в Украине возник диссонанс между разогретыми и слишком завышенными ожиданиями относительно получения «Томагавков», и отказом США предоставить нам эти ракеты уже сейчас. Известный еще с детства эффект — поманили конфеткой, но не дали. Отсюда и такая волна разочарования. Хотя казалось бы, что мы уже привыкли, что не стоит ждать подарков от Трампа.

Закончу тему «Томагавков» на позитивной ноте. Этот вопрос был на столе, сейчас его отложили в ближний ящик стола, но в любой удобный и необходимый момент его можно быстро актуализировать. Наши переговоры с американцами о различных видах оружия часто происходили по такому алгоритму: сначала нам говорят «нет», потом начинается обсуждение возможности поставки этого оружия, а уже на третьей фазе (иногда через год-полтора после начала обсуждения) мы это оружие все же получаем, хотя и небольшой партией и с определенными ограничениями. По «Томагавкам» мы уже вышли на второй этап обсуждения. Как отметил президент Зеленский: нам не сказали «да», но не сказали «нет».

Что касается встречи Трампа с Путиным в Будапеште, то на данный момент я не вижу явных предпосылок для какого-то переговорного прорыва. США реанимировали свою предыдущую переговорную модель — отдельные переговоры с Украиной и Россией. Но осталась традиционная проблема — принципиально противоположные позиции Украины и России относительно условий и формата завершения войны. Украина выступает за полное прекращение огня вдоль линии фронта. Россия требует предварительных уступок со стороны Украины, в частности вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Издание «Вашингтон пост» опубликовало материал, в котором утверждается, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным, президент РФ предложил в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей вернуть Украине часть Запорожской и Херсонской областей. И якобы Трамп воспринимает это как определенную готовность Путина к мирному компромиссу, хотя в Белом доме также понимают, что украинцы вряд ли согласятся на добровольный отказ от части своей территории или на обмен одних своих территорий на другие. Однако никаких подтверждений, или каких-то конкретизаций путинских мирных предложений пока нет. Некоторые комментаторы вполне обоснованно предполагают, что на самом деле Путин ничего не собирается обменивать, он лишь якобы не будет претендовать на те части Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Украина. Если так, то речь идет о тех же предложениях, которые россия предлагала в Анкоридже, и которые Украина категорически отвергает. Тогда снова патовая ситуация.

Читайте также: Катерина Калитко Наследники вины

Обращу внимание на заявления Трампа сразу после завершения переговоров с Зеленским: «настало время прекратить убийства и заключить сделку» и «они должны остановиться там, где они есть». Это можно толковать как призыв к прекращению огня по линии фронта. Именно о таком способе завершения войны США и Украина договорились еще 11 марта 2025 года в Саудовской Аравии. И если Трамп будет принуждать Путина именно к соглашению о прекращении огня, то это вполне приемлемый для нас сценарий. Другое дело, согласится ли на это российский диктатор. А если нет, что дальше будет делать Президент США. Вполне вероятно, что или до встречи в Будапеште, или после саммита в столице Венгрии может возникнуть американский мирный план по прекращению российско-украинской войны.

Однако есть и очевидные риски. С высокой вероятностью, Путин, как это было и на Аляске, может предложить новые псевдомирные и коварные инициативы, которые американцы воспримут как определенный компромисс, но для нас они будут неприемлемыми. И это будет сделано для того, чтобы вновь сформировать (или усилить) представление Трампа, что сейчас уже украинцы не хотят прекращения войны и надо давить на Зеленского. Еще один риск связан с тем, что Трамп вновь может сделать определенные уступки Путину. Наконец, Путину может подыгрывать Орбан, который будет принимать Трампа и российского лидера. Глава венгерского правительства может настраивать Трампа против Украины и склонять к соглашению с Путиным.

Однако почти наверняка до встречи Трампа с Путиным и сразу после нее с президентом США будут активно контактировать ведущие европейские лидеры, которые будут предупреждать о недопустимости сделки на российских условиях. Снова началась активная переговорная борьба, в частности, и борьба за позицию Трампа по вопросу условий завершения российско-украинской войны.

Вывод простой — пока ничего критического, а тем более апокалиптического, не произошло. Мы заходим на новый виток переговорного процесса. В лучшем случае через определенное время мы выйдем на соглашение о прекращении огня. Если нет, что на данный момент более вероятно, то война продолжится на неопределенное время, и за ее прекращение еще придется побороться и на фронте, и на дипломатических площадках.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора