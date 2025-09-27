Зеленский: Если угрожать блэкаутом Киеву, блэкаут будет в Москве

Владимир Зеленский подчеркнул, что с россиянами не стоит быть осторожными в риторике, если те угрожают (Фото: president.gov.ua)

«Если Россия каждую зиму ставит своей целью блэкаут в Украине, то я не уверен, что ответ Украины и партнеров должен быть иным. Россия должна знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, они не агрессоры, но это не значит, что они слабые. Не надо проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России», — сказал Зеленский журналистам во время брифинга 27 сентября.

Он также отметил, что не стоит быть слишком осторожными в риторике с россиянами, если те угрожают.

«Не стоит ждать мягких шагов со стороны России в сторону Украины, и соответственно Украина должна делать соответствующие шаги в сторону России. И не надо этого бояться, и не надо быть очень осторожными в риторике с россиянами, если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и в цивилизованных странах», — заявил также президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что «быть цивилизованными с нецивилизованными» — ошибка.