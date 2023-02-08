Курская дуга 2.0? Что противопоставит РФ танкам Абрамс и Леопард 8 февраля, 18:17

Конечно, Абрамсы будут гореть. И Абрамсы, и Леопарды, и Челленджеры

В мире просто не существует техники, способной противостоять кумулятивному оружию. По крайней мере, в боковую проекцию. Современная ПТУР пробивает в бок любой танк. Да даже и не современный. Даже еще советской разработки. Поэтому очередное шапкозакидательское ожидание, что вот теперь точно за «два-три тижні» — оно снова неверное.

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Да и чем сложнее техника, тем больше у нее своих болячек. Которые вылезут только в процессе. Вес, зависимость от высокотехнологичного ремонта, качественного топлива и пр. Вот в лоб, говорят, Абрамс и Леопард ни советские танки, ни советские ПТРК уже не пробивают — но ок, посмотрим.

А вот Абрамс с Леопардом шьет в лоб любой российский танк. Отставание в броне у россиян на порядок, это видно даже чисто визуально. Как в качестве, как в новых разработках, так и банально в ее количестве. Челленджер с Абрамсом так вообще тяжелее Т-72 в полтора раза. Собственно говоря, это даже не один класс. Он просто называется и там, и там «основной боевой танк» — но, по сути, это разные категории. Примерно, как Гелендваген и Нива. И то, и то, в принципе, внедорожник. У нивки даже проходимость неплохая. Даже, может, лучше, чем у гелика.

Но.

Но тут дело не в этом. Не в броне. Хотя и в ней тоже — на одних она уже с новыми композитными схемами и материалами, на других все та же схема советской разработки полувековой давности. Но главное дело все же в начинке.

Абрамс с Леопардом шьет в лоб любой российский танк

А вот начинка различается уже на поколение. Опять же, как качеством, так и ее наличием. Оптика, тепловизоры у каждого члена экипажа, компьютеризация, сетецентрическая вовлеченность. Это здорово, конечно, что у тебя есть «аналоговнет» бронетехника — но, когда «Абрамс» тебя видит, а ты его нет — у тебя нет «аналоговнет» бронетехники.

И еще дело в качестве экипажа. В его мотивированности. А, главное, в его когнитивных способностях. В мозгах, проще говоря. Потому что, при прочих равных, когда один тупой, а другой умный — выигрывает умный.

Все видели, каких разных результатов достигают на одних и тех же танках украинские военные и чмобики с сортиром во дворе. Россияне умеют делать неплохую технику. Умеют. Ка-52 — неплохой вертолет. Но если его дать в руки дебилу…

И еще дело в количестве. Как бы там ни было, но со времен Второй мировой — количество по-прежнему остается, ну, не решающим уже — но все же очень важным фактором.

Так вот. То количество бронетехники, которое общими усилиями Запада уже будет поставлено Украине — уже достаточное для того, чтобы собрать кулак для прорыва фронта. Для операций по прорыву, окружению и разгрому необходимы крупные моторизированные соединения. Без этого никак. Теперь они у Украины есть.

Теоретически, возможно, может быть, Армата еще могла бы представлять какую-то конкуренцию Леопардам, она и потяжелее, и в башенный модуль они там какого-то очередного нового «аналоговнет» понапихали, ну, по крайней мере, так заявляют. Мешочки вон даже на башню накидывают, чтоб враг не увидел и не догадался — хотя, судя по эпичному видео, «Арматы отправляются на войну» там даже гусеницы смазывать пока не научились — но этого «аналоговнет» в количестве, достаточном для проведения хоть каких-то операций, просто не существует, так что и говорить тут не о чем.

В итоге получится опять как во Второй мировой — рой легких Т-34 без рации и с люком на лбу, который вместе с механиком-водителем в моторный отсек выносит даже отрикошетивший снаряд, где в мерзлом корпусе командир руководит этим самым пока еще живым мехводом поворотом его головы ногами — будет в коммунистическом порыве за Родину, за Сталина атаковать тяжелые отлично бронированные немецкие танки, вершину военного творчества своего времени, которые и видят и расстреливают их в лоб на недосягаемых для них дистанциях, надеясь успеть сблизиться на пятьдесят метров и завалить их бронированными трупами десять к одному.

Да только есть одна проблема. Американский ленд-лиз теперь на стороне танков с крестами.

Нет, можно, конечно, попробовать устроить новую Курскую дугу. Можно. Но в современной войне, когда у каждого второго бойца есть НЛАВ, у каждого подразделения дрон, у арты Эскалибуры, там подальше еще стоят Химарсы, в небе летает Байрактар, по границе разведывательный Раптор, а надо всем этим висит спутник и в режиме реального времени передает информацию каждому командиру взвода на планшет — это уже просто невозможно.

Танки до Курской дуги 2.0 просто не доедут.

В принципе, битву советской техники с Абрамсами мы уже видели. В Ираке. Примерно с такими же показателями — масса старого советского железа vs моторизированный кулак современной техники.

Результат всем известен. Ну, что ж… Повторенье — мать учения. В добрый путь.

В рамках проекта Журналистика без посредников

Текст опубликован с разрешения автора

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