РФ нечем крыть. В чем преимущества и недостатки танков Abrams 1 февраля, 12:31 Эксклюзив NV

Сегодня Abrams — один из самых современных танков в мире с наибольшим опытом боевых действий

Соединенные Штаты продемонстрировали, что они готовы поставлять Украине танки в достаточно сложных логистических условиях. Поскольку речь идет о последних модификациях Abrams, то их будут отправлять непосредственно из США. Логистически это достаточно сложная задача. А самое важное, что Соединенные Штаты готовы сразу предоставить Украине не роту, а полноценный батальон танков.

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Это также демонстрация поддержки Украины в политическом смысле. Демонстрация того, что, конечно, Европа помогает Украине, и США в танковом вопросе тоже не остаются в стороне.



Таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что Украина уже обоснованно может получить британское, немецкое, американское, а также, возможно, и французское танковое подразделение.



Сегодня Abrams — один из самых современных танков в мире с наибольшим опытом боевых действий. В своих модификациях и постоянных модернизациях он олицетворял опыт противодействия разнообразным средствам поражения.



О минусах танков Abrams. Если рассматривать ситуацию в Украине, то, во-первых, у нас будут проблемы с логистикой. Во-вторых, полноценных ремонтных баз в Европе для этих танков нет. Если Leopard мы можем ремонтировать в Польше, то серьезные проблемы, например, с поврежденными Abrams или если у них выйдут из строя системы, требующие серьезного вмешательства, такой ремонт можно осуществить только в США. Итак, опять же — вопрос логистики. Очень специфическое топливо, а также обеспечение необходимого количества боеприпасов — опять-таки логистика.



Есть еще некоторые минусы — вес свыше 60 т.