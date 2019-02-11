Супрун недосудили 11 февраля, 19:25 1323 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 11 февраля 2019 года

Супрун недосудили. Окружной админсуд Киева отложил оглашение решения по ходатайству об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Судья Сергей Каракашьян объяснил отсрочку тем, что в деле «большой объем материалов». И потому вердикт появится лишь завтра.

5 февраля этот же суд временно запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава.

Иск против Супрун подал депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук, который, в частности, назвал чиновницу некомпетентной.

Заметная часть ФБ-сообщества, а также Кабмин во главе с премьером Владимиром Гройсманом и президент Петр Порошенко поддержали главу Минздрава.

Новости появились и в еще более резонансном деле…

В деле Гандзюк появились топ-подозреваемые. Глава херсонского облсовета Владислав Мангер (который еще и представляет партию Батькивщина Юлии Тимошенко) заказал и частично организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом днем заявил генпрокурор Юрий Луценко. «Он [Мангер] является вершиной этого преступления», - сказал он журналистам, добавив, что подобный вывод основан на показаниях свидетелей.

При этом Луценко сообщил, что по закону правоохранители не имеют права задержать Мангера.

«Мы можем только пригласить его добровольно прибыть в Печерский суд», - резюмировал глава ГПУ.

Сегодня утром Луценко написал в ФБ, что Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк (девушку облили кислотой 31 июля 2018-го, и через три месяца после нападения она умерла в больнице от химических ожогов).

Следствие по делу долго не давало результатов (или шло по ложному пути), так что лишь вмешательство активистов, которые пикетировали МВД и президента, как-то двигало процесс.

Только в начале декабря прошлого года Луценко заявил, что прокуроры объявили о подозрении ключевому организатору нападения – Алексею Левину по прозвищу Москал-младший, которого в январе 2019-го СБУ объявила в розыск.

При этом отец активистки Виктор Гандзюк еще 28 января рассказал депутатской следственной комиссии, что организатор убийства его дочери сотрудничал с Мангером, а также с главой Херсонской облгосадминистрации (и членом БПП) Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.

И лишь теперь руки у ГПУ дошло до Мангера.

Сам глава облсовета уже успел заявить, что не собирается уезжать из страны. А с погибшей активисткой он, мол, не был знаком, и никак с нею не пересекался.

При этом по месту работы Мангера – в облсовете – заявили, что с сегодняшнего дня и по 30 марта чиновник находится в отпуске.

Сегодня же Гордеев временно отстранил Рищука от должности своего зама в связи с расследованием убийства Гандзюк.

Сам Рищук сообщил, что 8 февраля договорился со следователями СБУ о встрече и предложил предоставить информацию с применением полиграфа.

«Скрывать, Слава Богу, ничего. Поэтому уже сегодня я в Киеве и надеюсь, что я смогу хоть таким образом помочь следствию в этом достаточно заполитизированном деле», - написал Рищук в ФБ.

Луценко пообещал проверить всех фигурантов дела на детекторе лжи.

Генпрокурор еще и подробно расписал, как Мангер и Ко организовали убийство...

История одного убийства. Генпрокурор сегодня зачитал официальное обвинения организаторам убийства Екатерины Гандзюк.

В начале июля 2018-го Мангер, по словам Юрия Луценко, «руководствуясь личной неприязнью», которая у него возникла на основании активной общественной деятельности Гандзюк, решил организовать ее умышленное убийство «способом, который вызовет у потерпевшей особые физические и моральные страдания».

С этой идеей Мангер обратился к Алексею Левину и Игорю Павловскому (уже экс-помощнику депутата ВР от БПП Николая Паламарчука), с которыми был знаком, предложив тем найти исполнителей и организовать убийство.

«Мангер дал Левину и Павловскому деньги в размере не менее 10 тыс. грн. для приобретения необходимых средств связи и покупки орудия убийства», - заявил Луценко.

Генпрокурор уточнил, что Мангер согласовал сумму вознаграждения за убийство: «В том числе за совершение нападения на Гандзюк – не менее $5,6 тыс. Остальную часть Левин и Павловский планировали оставить для собственного обогащения».

Генпрокурор отметил, что Левин и Павловский «по согласованию с Мангером» привлекли к выполнению преступления Сергея Торбина (задержан), с которым были знакомы.

После этого, по версии обвинения, Торбин нашел исполнителей убийства: Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Никиту Грабчука (все задержаны).

«Были отслежены маршруты передвижения Гандзюк, была закуплена кислота, была создана группа закрытых абонентов в сети», - заявил Луценко.

По его словам, 31 июля Торбин, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневский организовали нападение на Гандзюк.

«Не позднее 4 августа Павловский с согласия Левина передал Торбину $4 тыс. за совершение посягательства на жизнь Гандзюк и дал указание всем участникам нападения принять меры для предотвращения их разоблачения правоохранительными органами», - сказал Луценко.

По данным Генпрокурора, Торбин передал исполнителям по $500, а остальную сумму оставил себе.

По итогам всех этих событий в партии Батькивщина заявили, что считают политическим предъявленное Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. И отметили, что «силовые структуры четко и скоординировано работают против Юлии Тимошенко как главного конкурента Петра Порошенко на выборах».

Сегодня же один довольно обычный капитан-рыболов доказал, что скрыться от украинского правосудия просто…

Капитан отправился в свободное плавание. Капитан задержанного еще в марте 2018 года украинскими пограничниками сейнера Норд крымчанин Владимир Горбенко, которого в Украине обвиняли сразу в двух преступлениях, ушел из рук отечественной Фемиды: он свободно пересек административную границу с оккупированным РФ Крымом по российскому паспорту.

Об этом Горбенко сообщил в интервью российскому телеканалу Россия 24.

Начиная с ареста судна (Норд стоит в Бердянске), он жил в Мелитополе, у родственников.

Но в конце января капитан решил отправиться на родину – в Крым. По его словам, «никого не оповещая», он с пересадками добрался до пропускного пограничного пропуска Чаплынка Херсонской области.

«Пришел туда, предъявил свой российский паспорт. По факту получилось удачно», – заявил Горбенко, который таким образом попал на полуостров.

По его словам, у него «не было никаких ограничений на возврат домой».

При этом сегодня Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), заявил, что Горбенко официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и административную границу с оккупированным РФ Крымом.

25 марта 2018 года ГПСУ задержала сейнер Норд (порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Отпустили всех, кроме Горбенко, которого обвинили в «нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны». Позднее правоохранители уведомили капитана о подозрении в совершении еще одного преступления – незаконного занятия рыбным добывающим промыслом.

Херсонский горсуд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. 19 июня тот же суд отказался продлевать капитану обязательство не посещать территорию Крыма.

4 февраля учетные данные Горбенко появились на сайте МВС в разделе «исчезнувшие граждане», - его подал в розыск Мелитопольский отдел полиции.

А Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, уже успел заявить: российские власти не будут комментировать вопрос о том, принимали ли спецслужбы участие в процессе в возвращении Горбенко в Крым. «Главное, что он находится на родине», - сказал Песков. И добавил, что вряд ли детали этого дела когда-либо станут известны. Однако, мол, «результат говорит сам за себя»…

Возможно, на границе стоит размещать камеры, как это стали делать на дорогах…

Камер на дорогах стало больше. С 11 февраля на дорогах Украины увеличилось количество радаров TruCam: теперь их не 30, а 50.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Новые устройства появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, а также на улицах Днепра и Харькова.

С 8 октября прошлого года патрульная полиция начала использовать устройства измерения скорости TruCam. Их расположили в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.

На дорогах появятся не только камеры…

Ждите мокрого снега. В ближайшие сутки циклон с юго-запада Европы принесет на большую часть территории Украины довольно теплую, но ненастную погоду – с осадками и порывистым ветром.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Во вторник метеорологи ожидают мокрый снег и дождь, местами, кроме юга и юго-востока, налипание мокрого снега. Днем в большинстве центральных и северных областей пройдет все тот же мокрый снег.

В Киеве ночью пройдут умеренные, а днем – значительные осадки (мокрый снег), на дорогах местами проявит себя гололедица. Температура ночью и днем – 0-2° тепла.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.