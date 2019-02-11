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Песков прокомментировал участие спецслужб РФ в возвращении капитана Норда в Крым

11 февраля, 14:45
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EPA

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о том, принимали ли участие российские спецслужбы в возвращении Владимира Горбенко, капитана судна Норда, в оккупированный Крым.

Как сообщает российское агентство РБК, Песков заявил, что российские власти не будут комментировать этот вопрос.

"Главное, что он находится на родине, в Крыму", - подчеркнул. Песков добавил, что не уверен, станут ли известны со временем детали этого дела, однако, по его словам, "результат говорит сам за себя".

Ранее Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, заявил, что вернулся в оккупированный Россией Крым. По его словам, у него "не было никаких ограничений на возврат домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не назвал пункт пропуска, через который выехал в Крым.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Горбенко официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и административную границу с оккупированным РФ Крымом.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер Норд (порт приписки - Керчь) с 10 членами экипажа на борту.
Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе Запорожской области. 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для Горбенко не посещать территорию Крыма.

4 февраля Учетные данные Горбенко появились в разделе "исчезнувшие граждане" на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно опубликованной информации, Горбенко разыскивается Мелитопольским отделом полиции. Датой исчезновения указано 26 января 2019 года, местом исчезновения - Мелитополь.

Теги:   Дмитрий Песков Украина-Россия Россия Крым Норд

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