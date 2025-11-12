Что происходит со стоматологической помощью для военных

Война оставляет после себя не только шрамы на теле или травмы души. Одними из наименее заметных, но чрезвычайно болезненных последствий для военных и освобожденных из плена, являются стоматологические проблемы. Сломанные зубы, травмированные челюсти, хроническая боль и стыд улыбнуться — это то, что часто остается за пределами внимания общества.

Потеря зубов — это не только вопрос эстетики. Она непосредственно влияет на здоровье и качество жизни: затрудняет жевание, меняет рацион питания, ведет к дефициту питательных веществ и даже повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования доказывают, что отсутствие большого количества зубов коррелирует с повышенным риском депрессии и социальной изоляции. Человек начинает избегать общения, стесняется публично говорить, постепенно теряет уверенность в себе.

Для тех, кто пережил плен и пытки, стоматология может быть еще и психологическим испытанием. Сидение в кресле, звуки инструментов, ощущение потери контроля — все это способно вызывать флэшбэки и обострять симптомы посттравматического стресса. Уровень стоматологической тревожности среди бывших пленников в несколько раз выше, чем среди остального населения. Поэтому для таких пациентов лечение должно сочетать не только профессиональную медицинскую помощь, но и психологическое сопровождение или даже медикаментозную седацию.

В Украине действуют программы, которые частично компенсируют расходы на стоматологическое лечение и протезирование. В частности, принятое постановление КМУ № 156 от 11.02.2025 позволяет получить до 25 тысяч гривен на лечение — это предельная стоимость медицинских услуг плановой стоматологической помощи одному пациенту и до 35 тысяч — это предельная стоимость зубопротезирования. И соответственно — «Предельная стоимость оказанных медицинских услуг одному пациенту (группа услуг № 1), подлежащих оплате по договору, не может превышать 34 966,19 грн». Это на самом деле шаг вперед по сравнению с предыдущими годами. Но если учесть, что только один качественный имплант может стоить более 50 тысяч гривен, а полная реконструкция челюсти — более 200 тысяч, становится понятно, что программы пока не соответствуют масштабам проблемы и количеству запросов у пострадавших. Вспомните сумму последнего вашего чека при посещении стоматолога.

Международный опыт показывает, что стоматологическая помощь давно стала неотъемлемой частью комплексной реабилитации военных и жертв пыток. В США, например, мультидисциплинарное лечение включает и стоматологические процедуры, которые могут составлять до 40% общих медицинских расходов. В Великобритании эту помощь обеспечивают благотворительные фонды, делая ее полностью бесплатной для пациентов. В обоих случаях стоматология рассматривается не как «дополнительная услуга», а как обязательный компонент восстановления.

В Азов. Супровід мы стараемся максимально использовать действующие государственные программы, взаимодействуем с благотворительными фондами, которые частично помогают с контактами и покрытием расходов на материалы, привлекаем социально ответственные бизнесы для сотрудничества, некоторые частные стоматологии берут на себя сознательно ответственность за лечение бойцов. Это очень мощная помощь, за которую мы благодарны нашим друзьям. Но все это решение точечных проблем и тушение пожаров, которые с каждым разом отрабатывать точечно все труднее и труднее. Мы не привыкли оставлять проблему нерешенной, даже если это «игра в долгую» и процесс облегчения доступа к стоматологической помощи занимает много времени и усилий. Поэтому мы ищем пути решения проблемы системного характера, призывая главных стейкхолдеров к сотрудничеству и диалогу.

Прежде всего, важно расширить программу финансирования, ведь нынешние лимиты не покрывают даже базовых расходов. Важным шагом в этом направлении стало решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от 1 октября 2025 года о создании рабочей группы под председательством Ирины Петровны Никорак. Группа будет работать над подготовкой и доработкой предложений к законопроектам № 13704 и альтернативным — № 13704−1, № 13704−2, № 13704−3. Эти законопроекты касаются обеспечения права военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Я надеюсь иметь возможность быть вовлеченной в эту рабочую группу, чтобы донести экспертизу и реальные истории пациентов, с которыми мы работаем каждый день.

Во-вторых, интегрировать стоматологическую помощь в систему комплексной реабилитации на уровне с физической и психологической помощью, ведь стоматологическое лечение, а особенно имплантация — длительный процесс, который может занимать от 3 до 8 месяцев.

В-третьих, мы должны отходить от нарратива в обществе, что улыбка — это определенная роскошь, а понимать, что здоровая улыбка — это часть достойной жизни. Человек, который снова может уверенно говорить, смеяться и не стесняться своего вида, может скорее вернуться к социальной и полноценной жизни, почувствовать себя снова уверенным.

Сегодня восстановление улыбки — это не только медицинский вопрос. Это маркер нашего отношения к тем, кто заплатил слишком высокую цену за свободу.