Пять тезисов о Бандере, которым самое время 17 января, 15:41

Дискуссия вокруг Бандеры — это политическая и мировоззренческая дискуссия, часть процесса национального строительства. Мы должны ее пережить

Тезис 1. Национальных героев уважают не за поступки, а за известный конкретному поколению образ этих поступков. Грубо говоря, что делала реальная фигура, мы не знаем точно (суммарный тираж книг о лидере ОУН, например, за все годы независимости — не более нескольких десятков тысяч экземпляров, а нормальной научной биографии, что бы не была идеологически заангажированной, на мой взгляд, нет). Но его образ, выстроенный литературой, кино, коммунистической и националистической пропагандой, устной памятью и массовой культурой, нам многим дает позитивную силу, и мы этой силой бьем врага. И это нормально — это повсюду в мире так.

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Тезис 2. Если хорошо разбираться в реальных поступках исторических фигур, желание быть их беззаветным фанатом, по большей части, исчезает. Общество действительно не знает реального Бандеру (или реальную ОУН), не знает полемики между Шептицким и ОУН вокруг политических убийств в 1930-х, не знает полемики между двумя ОУН в 1940-м и братоубийством после этого, не знает ничего о деятельности СБ во время войны (поищите, что говорил Василий Кук о «Смоке», например), не хочет знать реальные последствия украинско-польской войны и катастрофы на Волыни, не знает ничего о политических скандалах, взаимной борьбе и, да, снова убийства в конце 1940-х в лагерях DP, не знает ничего о расколе в 1954-м, не знает ничего о борьбе между ОУН(б) и средой Правительства УНР в изгнании, которая объединила все другие политические диаспорные партии и т. д. Конечно, кто-то знает, и им ок, но если все эти сюжеты реально объяснять и рассказывать, то количество людей, которые будут считать, что все ок и к этому движению нет вопросов — будет меньше. И это касается не только националистов, а кого-либо и чего-либо. Чем больше знаешь — тем больше вопросов и меньше увлечения. Это очевидно.

Утрата иллюзий — это всегда больно

Тезис 3. Общественная память действительно очень коротка. Не далее как в 2010-м вышел коллективный сборник Страсті за Бандерою, который был следствием полсотни статей. В нынешней полемике его даже не упоминают, а он вышел не сто, а всего двенадцать лет назад! И там все ключевые историки и публицисты очень подробно и с огромной массой материала полемизировали между собой. Сегодня тысячи неофитов начинают «с чистого листа». Что и смешно, и грустно, и тупо даже.

Тезис 4. Дискуссия вокруг Бандеры — это политическая и мировоззренческая дискуссия, часть процесса национального строительства. Мы должны ее пережить. Бандера — интересная и важная историческая фигура. Без него и его движения нельзя понять парадокс сопротивления сейчас. Героика ОУН и УПА дает огромную силу тем, кто сегодня уничтожает оккупантскую нечисть. Гимн украинских националистов Зродились ми великої години… стал гимном ВСУ, а националистическое приветствие — Слава Украине! Героям Слава! — теперь часть нашей национальной культуры. Националистический миф о Бандере — симпатичный, потому что он о герое, который любил Украину больше всего и отдал за нее жизнь. Мы все подпеваем Батько наш Бандера, потому что ненавидим его убийц и тролим их. Но критика и обсуждение реальных действий, отсеивание мифологии в научных дискуссиях — это норма, это то, что отличает нас от России. И да — голову надо держать холодной. И, конечно, не считать врагами тех, кто не соглашается с одним из взглядов на нашего национального героя. Но здесь не нужно забывать, что Москва, Варшава и не только инвестировали в дискредитацию Бандеры огромные ресурсы, и часть из них выглядят вполне респектабельными в виде томов на тысячу страниц. И заложенные в них нарративы потом становятся одной из «точек зрения».

Тезис 5. Это — «не время». Говорить правду для многих никогда не время. Война идет за свободу. В частности, за право говорить то, что сначала вызывает гнев и шок. Потому что утрата иллюзий — это всегда больно. В моем представлении — глорификация частью общества национального героя Степана Бандеры и научное, спокойное, «без гнева и страсти» исследование всех аспектов его жизни и деятельности — не противоречат друг другу. Нам свое делать. И главное — Москва должна быть уничтожена. Бандера одобряет.

Текст опубликован с разрешения автора

Впервые опубликовано на Исторической правде

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