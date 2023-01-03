В Польше заявили о негативном отношении к «героизации Бандеры» 3 января, 05:13 Степан Бандера (Фото:Sreenshot\Telegram)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет поднять вопрос «героизации» Степана Бандеры. Речь идет об официальных страницах органов власти Украины.

Об этом сообщает PAP.



В понедельник, 2 января, журналисты спросили у Моравецкого, как он относится к празднованию дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины. По их словам, 1 января в Twitter Верховной Рады было размещено фото главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного под портретом руководителя УПА. Якобы под фото также было сообщение с цитатами Бандеры и словами: «Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными силами».

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«К любой героизации или даже упоминанию о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после произошедшего я буду говорить об этом очень и очень однозначно», — заявил Моравецкий.

Он также сказал, что считает Бандеру «идеологом преступных времен, времен войны», когда состоялись «страшные украинские преступления».

«Тут нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслим, и совершить полное искупление, полное признание вины», -- подчеркнул премьер.

Отметим, что в Польше Степан Бандера является достаточно спорной фигурой. Так, в Варшаве его ассоциируют с так называемой Волынской трагедией, которая произошла в июле 1943 года. Поляки называют ее геноцидом польского населения, а также пропаганды недружественного отношения к Польше.