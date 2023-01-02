Это показательно. Как украинцы относятся к Степану Бандере 2 января, 15:19

Для меня, как историка, фигура Бандеры сложна и неоднозначна

Мне близко мнение легендарного диссидента Евгения Сверстюка о том, что «надо ставить памятники не Бандере, а рядовому бандеровцу», то есть тем ребятам, которые пошли в ОУН и УПА (так как по всей Польше мемориальные знаки, посвященные Армии Крайовой). Бандера с 1934 года находился в тюрьме, концлагере, в эмиграции, поэтому реально борьбой ОУН и УПА руководили другие люди (Николай Лебедь, Роман Шухевич и т. д. ).

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Кроме того, Бандера стал символом борьбы с московским империализмом. Так что изменения в отношении украинцев к нему весьма показательны.

Опрос, проведенный Фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года, дал следующие результаты.

Почти 50% населения Украины положительно оценивают фигуру Степана Бандеры. Отрицательно о роли Степана Бандеры в становлении украинской государственности отозвались 11% опрошенных. Еще 19% отметили, что относятся к деятельности Степана Бандеры как положительно, так и отрицательно, около 18% затруднились ответить на этот вопрос.

По сравнению с прошлым годом на 19% выросла доля респондентов, положительно оценивавших деятельность Степана Бандеры. В то же время доля респондентов, оценивавших ее негативно, уменьшилась на 21%.

Преобладание негативной оценки деятельности Степана Бандеры над позитивной наблюдается среди жителей южных областей. 30% опрошенных в Одесской и Николаевской областях оценивают его деятельность скорее негативно. Скорее, положительно ее оценивает 20% опрошенных.

Преимущественно положительно деятельность фигуры Степана Бандеры оценивают граждане всех возрастов, независимо от уровня образования или материального положения. Однако младшие украинцы, а также те респонденты, которые имеют более высокий уровень образования и более состоятельны, более благосклонны в своих оценках к деятельности Степана Бандеры, чем люди старшего возраста и имеющие среднее образование и неимущие.

Для большинства русскоязычных респондентов (29%) фигура Степана Бандеры преимущественно положительная. Не согласны с этим 20% опрошенных.

Изменения очевидны.

Текст опубликован с разрешения автора

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