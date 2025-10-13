Путин все еще надеется на «трек Дмитриева». Что это значит

Точнее на то, что производной этого трека станет изменение отношения государств ЕС к поддержке Украины. И тут ключевой вопрос — предложения по совместной с США торговле газом на европейском рынке.

На фоне заявлений лидеров государств Евросоюза и принятых решений по продолжению политики минимизации российской доли на европейском рынке углеводородов звучит абсурдно?

Возможно. Попробую объяснить логику действий РФ с помощью арифметики. Уж извините за излишнее упрощение, но так, думаю, будет ясно.

Задача: баланс энергетического рынка Евросоюза. Это электроэнергия на потребности экономики и для домохозяйств. В первую очередь смотрим на эту зиму. И тут важна как собственно электроэнергия, так и газ, который частично используется для генерации.

Газ сегодня ЕС получает по трубопроводам (где РФ имеет небольшую долю на турецком направлении), собственной добычей и мощностями LNG.

В предыдущие годы была существенная доля поставок по газопроводам. И был «резерв» в виде газа, который хранился в украинских ПГХ.

Обозначим потребление ЕС переменной «C». Обозначим существующие (без РФ) возможности поставок на рынок ЕС переменной «D». Мощности украинских ПГХ переменной «S». И, наконец, потребление Украины переменной «UC».

В Кремле будут надеяться на холодную зиму

Очевидно, что в нормальных условиях D≥C. К тому же есть запас в Украине -- «на чёрный день».

Но РФ целенаправленно уничтожает газодобывающую инфраструктуру Украины. По разным оценкам добыча упала от 40 до 60%. Соответственно, Украина должна импортировать газ. В случае использования европейского газа из ПГХ (СВОП схемы покупки, когда нет физической перекачки через границу), европейская газовая инфраструктура оставалась бы в формуле D≥C.

Но запасы европейского газа в украинских ПГХ равны 0. То есть придётся физически импортировать топливо из Европы сверх запланированных объёмов. И таким образом формула поставок на европейский рынок трансформируется в желаемую D≥C+0,4*UC (если считать что мы потеряем лишь 40% добычи и новых ударов не будет). Нагрузку на европейскую ГТС, которая вместо проектной системы подачи топлива будет работать на реверс (перекачивая в Украину) опускаем как малозначительный элемент. То есть будем считать, что её нет.

И тут мы сталкиваемся с ещё одной проблемой — попытки РФ уничтожить украинскую энергетику. То есть государства ЕС вынуждены будут затрачивать дополнительные объёмы топлива для генерации э/энергии, которая пойдёт в Украину. Необходима новая переменная — СUE — затраты газа на генерацию для украинского рынка.

И новая формула: D≥C+CUE+0,4*UC.

При этом мощности европейской системы «на вход» — не изменяются. «Запаса на чёрный день» в виде украинских ПГХ нет: S=0.

И ключевым для нас и наших европейских партнёров становится вопрос насколько мощности приёма газа будут превышать пиковое потребление. Если разница будет меньше 10% — это уже паника на рынке и скачок цен, бьющий по европейскому потребителю. О чём, кстати, последние два месяца активно говорит российская пропаганда в ключевых европейских государствах. Фактически начинается информационная операция, которая через 3−4 недели станет волной вокруг тезисов «дорогой газ = проблемы европейских экономик» «Россия является поставщиком дешёвого газа. И может продавать его по „нетоксичным“ схемам» — «Россия может решить проблемы европейских экономик». Но для этого дескать необходимо либо изменения политики в отношении РФ — невозможное требование пока идёт война. Значит необходимо, например, «перемирие».

Именно в этой логике в Кремле даже «возмущаясь» идеей Трампа продать Томагавки Украине, вновь заговорили о «логике переговоров на Аляске». И я не удивлюсь скорой поездке Дмитриева в Вашингтон или в одно из нейтральных государств для встречи с представителями Трампа.

Именно в этой логике Путин пошёл на унижение признав перед Алиевым российскую вину за сбитый азербайджанский самолёт. Ведь из «нетоксичных» для ЕС схем — разблокировка импорта по трубопроводам, но в первую очередь не российского газа. Азербайджан готов начать, но не имеет свободных объёмов, более 5−6 млрд кубов в год (с 2026 возможно 12−15, но до этого надо дожить). А значит, если будет политическое решение запустить один из газопроводов, там частично будет и российский газ. Точнее, «российско-американский».

В этой логике для Путина крайне важно продолжать удары не только по энергетике (в части генерации и передачи электроэнергии), но и по системе добычи и доставки газа.

Вторая составляющая — разворачивание информационной операции на европейском направлении. Где будет продвижение необходимых тезисов через социальные сети, новые медиа. Позже — программы и заявления политиков, политических партий. И, в случае успеха первых двух составляющих, интервью и цитаты «бояр Путина желающих мира с Европой». Фейков при этом будет крайне мало. А значит щедро финансируемая ранее, но малоэффективная сеть «антифейк ГО-шек» окажется просто бесполезной.

И, наконец, в Кремле будут надеяться на холодную зиму — тем более, что несколько предыдущих были значительно теплее нормы.

И в случае успеха Кремль предложит как США, так и ЕС «немного надавить» на Украину для хотя бы перемирия с, естественно, уступками, выгодными ему.

Есть ли механизмы противодействия?

Естественно. На первом этапе арифметика:

1. Сценарии. климат, ступень разрушения нашей системы. И, как следствие потребности в импорте.

2. Определение при каких сценариях упомянутая выше формула D≥C+CUE+0,4*UC безопасна для нас и наших партнёров (то есть мощности на вход больше максимальных потребностей).

3. Приоритезация задач и определение что необходимо сделать чтобы не допустить катастрофического сценария. В условиях дефицита времени и ресурсов первоочередные задачи — не красивые работы «везде», а концентрация на недопущении крайне негативных сценариев.

4. Лишь после обеспечения ресурсами (и уверенности что они используются и защищены как от некомпетентности так и от распила) идёт обсуждение возможностей и механизмов выхода из сложных сценариев в хотя бы нейтральные.

А также активная работа (уже на вчера) по выработке коммуникационной кампании в странах ЕС. Масштабные информационные операции перебивают своими. То есть нужны тезисы, согласование с партнёрами, совместная работа. Уже на вчера.

Нормальная, продуманная работа может опрокинуть планы Путина. А вот надежда на стечение обстоятельств либо красивые название масштабных проектов без анализа и конкретики может слишком дорого стоить.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора