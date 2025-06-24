Пустые хранилища? Что на самом деле атаковали США в Иране

Последняя версия такова: иранцы не только эвакуировали все свои «ценности» с таких объектов, как Фордоу, Натанз и в Исфахане, но и фактически опустошили все эти хранилища

Не перестаю размышлять вот над чем: если Израиль так успешно уничтожил подземный объект по обогащению урана в Натанзе и наземный в Исфахане, как он утверждал, то зачем тогда США бомбили их двумя ракетами GBU-57 и 30 ракетами TLAM соответственно?

Но… что ж, последняя версия такова: иранцы не только эвакуировали все свои «ценности» с таких объектов, как Фордоу, Натанз и в Исфахане (именно поэтому в случае с Фордоу и Натанзом их нет, а в случае с Исфаханом — лишь очень ограниченное радиоактивное загрязнение после удара), но и фактически опустошили все эти хранилища.

Произошло ли это за день до удара США или раньше — это еще предстоит выяснить. Но, по сути, они вывезли свой обогащенный уран, вероятно, также и массу центрифуг с объектов, которые впоследствии будут поражены.

Дело в том, что в случае с Фордоу у них было достаточно времени, дабы закопать все входы гравием и землей, что видно из фотографий, сделанных компанией Maxar Technologies.

Американские разведывательные службы должны были знать об эвакуации

Более того: американские разведывательные службы должны были знать об эвакуации этого объекта. Например, за два дня до удара США Maxar сфотографировал длинные колонны грузовиков у въезда в комплекс Fodrow. Что, очевидно, означает: внутри не осталось ничего ценного.

Это также означает, что, несмотря на все израильские, а теперь и американские авиаудары, иранцы вывезли и спрятали свои запасы обогащенного урана, вероятно, также массу центрифуг.

Также, учитывая, что атаки Израиля и США являются явным нарушением почти всех возможных и соответствующих международных законов и договоров, включая ДНЯО: почему иранцы теперь должны сдерживаться?

Боже, только настоящие ультра-турбо-суперумные гении могли бы рассчитать это дело с таким невероятным мастерством и мудростью. Израиль, который уже по уши погряз в разрушении всего, от Устава ООН до Женевских соглашений, чтобы завершить свой геноцид палестинцев и установить свою абсолютную гегемонию на Ближнем Востоке, втянул США в неспровоцированную агрессию против Ирана… только для того, чтобы дать Ирану «выйти» со всем своим обогащенным топливом и центрифугами. И не только израильская общественность, но и большинство американцев MAGA, и все возможные профессиональные эксперты празднуют, плюс половина Украины и большая часть Европы.

Человечество в надежных руках, в этом можно не сомневаться. Будем живы и здоровы!

